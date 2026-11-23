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싱어송라이터 지훈(JIHOON)이 JTBC 드라마 '파이널 테이블'의 OST 가창에 참여했다.지훈은 지난 22일 정오 공개된 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'의 네 번째 OST 'Waiting for You'(웨이팅 포 유)를 불렀다.'Waiting for You'는 극 중 강한(안효섭 분)과 최송이(홍화연 분)가 서로에게 마음을 열어가는 과정을 그린 곡이다. 각자의 상처와 고민을 안고 살아온 두 사람이 치열한 경연과 여러 위기를 겪으면서 가까워지는 이야기를 담았다. 혼자 어려움을 감당하던 두 사람이 점차 서로에게 의지하고 위로를 건네는 관계로 발전하는 모습을 노래한다.곡은 어쿠스틱 기타 연주로 시작해 차분한 분위기를 형성한다. 이후 비트와 신시사이저, 일렉트릭 기타가 순서대로 추가되면서 사운드가 점차 확장된다. 여기에 몽환적인 음향 효과와 서정적인 멜로디를 활용해 두 인물 사이에서 변화하는 감정을 표현했다.'Waiting for You'는 정식 발매에 앞서 예고 영상을 통해 일부 공개됐다. 이후 지난 22일 드라마의 네 번째 OST로 음원 사이트에 공개됐다.지훈은 이번 OST 참여와 관련해 "많은 분들이 기대해 주고 계신 만큼 좋은 음악을 자주 들려드릴 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 소감을 전했다.지훈은 지난해 8월 싱글 '물음표'를 발표하며 가요계에 데뷔했다. 같은 해 11월에는 두 번째 싱글 'When I Fall In…'을 발매하고 음악 활동을 이어갔다.지난 10일에는 첫 번째 EP '잊어도 된다는 마음으로'를 선보였다. 이번 앨범에는 지훈이 10대 시절 직접 작곡한 노래를 20대가 된 현재의 시선으로 다시 작업한 곡들이 담겼다. 시간이 지나면서 달라진 생각과 감정을 기존 곡에 반영해 완성했다.한편 지훈이 가창한 '파이널 테이블'의 네 번째 OST 'Waiting for You'는 각종 온라인 음원 사이트에서 들을 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr