사진 = 홍지윤 인스타그램

사진 = 홍지윤 인스타그램

가수 홍지윤이 크리스마스트리 앞에서 사랑스러운 비주얼을 뽐냈다.홍지윤은 최근 자신의 인스타그램에 "샵 트리앞에서 🎄"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍지윤은 빨간색과 은색 장식으로 꾸며진 크리스마스트리 옆에서 양손으로 브이 포즈를 취하고 있다. 아이보리색 패딩 점퍼에 검은색 주름치마를 매치한 홍지윤은 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비, 화사한 피부가 돋보이며 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 홍지윤은 크리스마스트리를 향해 몸을 돌린 채 장식 가까이 양손을 들어 브이 포즈를 선보이고 있다. 옆모습에서도 오뚝한 콧날과 부드러운 미소가 돋보인다. 풍성하게 내려오는 긴 생머리와 포근한 패딩 차림이 어우러져 겨울 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "트리보다 더 이쁜 울지윤님", "누가누가 더 반짝반짝 빛나는데요", "너무 예뻐", "윤짱 메리크리스마스 입니다", "아이고 이쁘라", "눈부셔" 등의 댓글을 달았다.한편 1995년생으로 31세인 홍지윤은 올해 MBN '현역가왕3'에 출연하며 트로트 가수로서 활약을 이어왔다. 홍지윤은 인형 같은 외모로 '트롯바비'라는 별명을 가지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr