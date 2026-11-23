이수만이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 환희가 8년 만에 플라이 투 더 스카이 완전체로 돌아온 가운데 팀명에 얽힌 데뷔 비화를 공개했다 / 사진제공=KBS2

가수 환희가 8년 만에 플라이 투 더 스카이 완전체로 돌아온 가운데 팀명에 얽힌 데뷔 비화를 공개했다. 이수만이 처음 제안한 팀명이 마음에 들지 않았다고도 털어놨다.최근 방송된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 환희의 일상과 플라이 투 더 스카이의 신곡 'Story' 뮤직비디오 촬영 현장이 그려졌다.환희는 늦은 밤 어머니와 함께 외출에 나섰다. 컴백 준비로 바쁜 일정을 소화하며 잠도 제대로 이루지 못하는 아들을 위해 어머니가 쑥뜸을 준비한 것. 환희는 처음 경험하는 쑥뜸의 뜨거움에 당황했으나 이내 적응하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.환희는 플라이 투 더 스카이의 타이틀곡 'Story' 뮤직비디오 촬영에 나섰다. 12년 만의 뮤직비디오 촬영을 위해 오랜 기간 함께했던 스태프들도 다시 모였다. 환희는 브라이언의 성대모사를 선보이며 현장 분위기를 풀었다. 촬영 도중 플라이 투 더 스카이의 데뷔 당시 일화도 공개됐다. 환희는 이수만이 처음 팀명을 제안했을 때 마음에 들지 않았다고 고백했다. 특히 브라이언이 선호했던 팀명 후보 중 '인피니트'가 있었다는 사실을 밝혀 눈길을 끌었다.브라이언이 완전체 활동을 결심하게 된 배경에는 환희가 있었다. 브라이언은 "환희가 같이하자고 하지 않았으면 안 하려고 했다"며 당초 컴백할 준비가 되지 않았다고 털어놨다. 성대결절을 겪은 뒤 다시 노래하는 것에 두려움을 느꼈던 브라이언은 음악 활동을 재개할 생각이 없었다고 밝혔다. 그러나 환희의 콘서트에 게스트로 출연한 것을 계기로 마음을 바꾸게 됐다고 설명했다.환희와 브라이언은 이처럼 다시 의기투합해 8년 만에 플라이 투 더 스카이 완전체로 돌아왔다. 두 사람은 전국 투어 콘서트를 통해 팬들과 만날 계획도 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr