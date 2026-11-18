지일주가 두뇌 서바이벌 출연 제안을 거절한 이유가 연기에 매진하고 싶어서라고 밝혔다. / 사진=이승현 SNS

'연예계 브레인'으로 꼽히는 멘사 회원 지일주가두뇌 서바이벌 출연을 고사하는 이유를 털어놨다.2027년 대학수학능력시험을 앞두고 최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 지일주와 만났다. 그는 올해 건설기계조종사 면허증(지게차)과 한국사능력검정시험(이하 한국사) 1급을 잇달아 취득해 시선을 모았다.지일주는 '연예계 브레인'이라고 하면 빠지지 않고 거론되는 인물이다. 이에 '데블스 플랜', '피의 게임', '더 지니어스' 등 두뇌 서바이벌 예능에 캐스팅 라인업으로 거론될 만하다. 하지만 지일주가 두뇌 예능에 출연한 건 2018년 3월 25일 tvN '뇌섹시대-문제적 남자'(이하 '문제적 남자') 시즌1 마지막 회(156회)가 유일하다.지일주는 두뇌 서바이벌 예능에 대해 "많이 봤다"면서도 "굉장히 좋아했다"고 과거형으로 답했다. 그는 "요즘은 제 부족함을 많이 느끼고 있다"면서 "제의가 들어오더라도 출연을 승낙하지 않고 있다"고 설명했다.지일주는 '문제적 남자' 출연 이후 여러 차례 서바이벌 예능 출연 제의를 받았지만, 실제 출연으로 이어지지는 않았다. 그는 "미팅을 한 적은 있다. 제의를 받는 것 자체는 감사하지만, 당분간은 연기에만 매진하고 싶다"고 밝혔다.소속된 멘사에도 회원으로서 누릴 수 있는 다양한 활동이 있지만 지일주는 거의 참여하지 않는다고. 그는 "특강을 비롯해 회원들끼리 멘토와 멘티 관계를 맺어 활동하는 모임 등이 있다"면서 "초반에는 몇 차례 모임에 나갔지만, 지금은 아니다"라고 말했다.지일주는 다시 검사한 IQ 수치를 공유하며 기존에 알려졌던 156이라는 숫자를 바로잡기도 했다. 그는 "2016년 드라마 '청춘시대'(2016)를 마친 후 MBTI와 MMPI, IQ 검사 등을 포함한 종합심리검사를 받았다"며 "156이 아닌 142 정도가 나왔다"고 전했다. 그러면서도 "자칫 잘난 척처럼 보일까 조심스럽다"며 멋쩍은 미소를 보였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr