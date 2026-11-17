그룹 블랙핑크 제니 / 사진 제공=OA엔터테인먼트

그룹 아이브 / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 블랙핑크 제니가 미국 그래미 어워드에서 본상을 포함해 2개 부문 후보에 올랐다. 아이브와 키키도 신설된 아시안 팝 부문에 이름을 올리면서 케이팝 아티스트들이 그래미 수상에 도전한다.미국 레코딩 아카데미는 16일 제69회 그래미 어워드 후보 명단을 발표했다.제니는 호주 음악 프로젝트 테임 임팔라(Tame Impala)와 협업한 'Dracula'(드라큘라)로 '올해의 레코드'(Record of the Year)와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'(Best Pop Duo/Group Performance) 등 2개 부문 후보에 올랐다.'올해의 레코드'는 그래미 4대 본상 중 하나다. 제니는 올리비아 로드리고, 테일러 스위프트, 로살리아 등 세계적인 팝스타들과 트로피를 놓고 경쟁하게 됐다. '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문에서도 레이디 가가와 도이치, 마돈나와 사브리나 카펜터, 테일러 스위프트와 사브리나 카펜터 등이 후보에 이름을 올렸다.올해 처음 신설된 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스'(Best Asian Pop Music Performance) 부문에는 아이브와 키키가 나란히 지명됐다.아이브는 'Bang Bang'(뱅뱅), 키키는 '404 (New Era)'로 후보에 올랐다. 이들은 일본 가수 리사(LiSA)의 'Yes', 일본 그룹 베이비메탈과 미국 밴드 폴리피아의 협업곡 'Sunset Kiss', 필리핀 걸그룹 비니(BINI)의 'Unang Kilig', 필리핀 보이그룹 SB19의 'Visa'와 경쟁한다. 특히 스타쉽엔터테인먼트는 아이브와 키키 등 소속 아티스트 2팀을 동시에 후보에 올렸다.다만 신설된 아시안 팝 부문을 둘러싼 논란은 여전하다. 레코딩 아카데미는 K팝과 J팝, C팝 등 아시아 대중음악을 대상으로 해당 부문을 마련했다. 후보 자격을 얻으려면 곡에 하나 이상의 아시아 언어가 의미 있게 사용돼야 한다.이를 두고 아시아 아티스트들의 수상 기회가 확대됐다는 평가와 함께 이미 세계 시장에서 경쟁하는 음악을 지역과 언어로 구분하는 것이 적절하냐는 지적이 나왔다. 후보 발표에 앞서 국내 주요 기획사 소속 아티스트 상당수가 해당 부문에 작품을 출품하지 않은 것으로 알려지기도 했다.이런 가운데 제니는 신설 아시안 팝 부문이 아닌 기존 팝 부문과 4대 본상에 이름을 올렸다. 아이브와 키키가 아시안 팝 부문에서 경쟁하는 것과는 다른 행보다.케이팝은 올해 열린 제68회 그래미 어워드에서도 성과를 냈다. 블랙핑크 로제는 브루노 마스와 협업한 'APT.'로 '올해의 레코드'와 '올해의 노래' 후보에 올랐다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'Golden'은 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문에서 수상하며 케이팝 관련 곡 최초로 그래미 트로피를 품에 안았다.제69회 그래미 어워드는 내년 2월 7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr