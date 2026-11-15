17.7% 흥행에도 남지현은 하차했다…빈자리 채운 김혜윤, '굿파트너2'가 마주한 과제 [TEN스타필드]

장나라와 김혜윤이 '굿파트너2'에서 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

'굿파트너2' 메인 포스터가 공개됐다. / 사진제공=SBS

'굿파트너'가 오는 20일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

2024년 최고 시청률 17.7%를 기록하며 흥행에 성공한 SBS '굿파트너'가 2년 만에 시즌2로 돌아온다. 다만 전작에서 장나라와 호흡을 맞췄던 남지현이 하차하고 김혜윤이 새롭게 합류하면서 작품의 중심이었던 인물 관계에도 변화가 생겼다. 전작의 흥행을 이끈 장나라·남지현 조합이 사라진 만큼, 새로운 인물 관계를 통해 시즌1과 차별화된 재미를 선사해야 하는 과제를 안게 됐다.오는 20일 첫 방송되는 SBS '굿파트너2'는 이혼 전문 변호사들의 이야기를 다룬 법정 드라마다. 2024년 방송된 시즌1은 최고 시청률 17.7%를 기록하며 인기를 끌었다. 주연 배우 장나라는 해당 작품으로 '2024 SBS 연기대상'에서 대상을 받기도 했다. 흥행과 작품성을 모두 인정받은 만큼 시즌2를 향한 기대도 높지만, 전작의 성과를 이어가야 한다는 부담 역시 적지 않다.시즌2에서 가장 눈에 띄는 변화는 남지현의 하차다. 시즌1에서 남지현은 정의감 넘치는 신입 변호사 한유리 역을 맡아 냉철한 베테랑 변호사 차은경을 연기한 장나라와 호흡을 맞췄다. 서로 다른 가치관을 가진 두 사람은 사사건건 부딪혔지만 다양한 이혼 사건을 함께 해결하면서 점차 서로를 이해하고 성장해 나갔다.특히 장나라와 남지현의 워맨스는 시즌1의 흥행을 이끈 주요 요소였다. 차은경은 이혼 사건을 철저히 현실적인 관점에서 바라보는 반면 한유리는 의뢰인의 감정에 공감하며 정의를 앞세웠다. 두 사람의 대립은 극에 긴장감을 더했고 서로의 방식을 인정하며 동료로 거듭나는 과정은 시청자들의 호응을 얻었다. 실제 이혼 전문 변호사인 최유나 작가가 집필한 현실적인 사건에 두 배우의 관계 변화가 더해지면서 작품의 완성도를 높였다는 평가를 받았다.이처럼 시즌1에서 두 인물의 관계가 차지했던 비중이 컸던 만큼 남지현의 부재는 단순한 출연진 교체 이상의 의미를 갖는다. 시즌2는 전작에서 시청자들이 애정을 쏟았던 관계를 이어가는 대신 새로운 파트너를 등장시키는 선택을 했다. 익숙한 인물 조합을 기대했던 시청자들에게는 아쉬움이 남을 수밖에 없는 대목이다.남지현의 빈자리는 김혜윤이 채운다. 김혜윤은 5년 차 경력직 변호사 강혜성 역으로 합류해 장나라와 새로운 호흡을 맞춘다. 시즌1이 신입 변호사 한유리가 베테랑 차은경에게 배우고 성장하는 과정을 중심으로 전개됐다면, 시즌2에서는 이미 실무 경험을 쌓은 두 변호사가 서로 다른 가치관과 업무 방식을 놓고 충돌하고 협력하는 이야기가 펼쳐질 예정이다.장나라가 맡은 차은경의 상황도 달라졌다. 시즌1에서 대형 로펌 소속 스타 변호사로 활약했던 차은경은 시즌2에서 독립 후 설립한 이혼 전문 로펌 '리봄'의 대표로 등장한다. 이전에는 조직 안에서 자신의 입지를 지키고 사건을 해결하는 데 집중했다면, 이제는 로펌을 직접 이끌며 조직 전체를 책임져야 하는 위치에 놓였다.여기에 박해진이 차은경의 대학 동기이자 경쟁 로펌 대표인 박태수 역으로 합류하면서 이야기의 범위도 넓어진다. 시즌1이 같은 로펌에서 일하는 두 여성 변호사의 갈등과 성장에 무게를 뒀다면 시즌2는 새로운 파트너와의 관계뿐 아니라 로펌 간 경쟁까지 다룬다. 인물의 위치와 갈등 구조를 동시에 바꾸면서 전작과 차별화를 꾀한 셈이다.다만 이러한 변화가 시즌2만의 경쟁력으로 자리 잡을 수 있을지는 지켜볼 필요가 있다. 시즌1은 현실적인 이혼 사건과 장나라·남지현의 관계 변화가 맞물리며 호평받았다. 사건을 해결하는 과정에서 서로 다른 가치관을 가진 두 인물이 갈등하고 성장하는 모습이 작품의 재미를 더했다. 때문에 '굿파트너2'는 새로운 인물과 사건을 자연스럽게 연결하면서도 전작과 차별화된 이야기를 선보여야 흥행에 성공할 수 있다.결국 '굿파트너2'가 마주한 과제는 전작의 흥행에 안주하지 않고 변화의 필요성을 작품으로 입증하는 것이다. 시즌1에서 완성된 인물 관계를 이어가는 대신 새로운 파트너와의 호흡을 중점에 둔 만큼, 이러한 변화가 단순한 설정의 차이를 넘어 극의 재미와 완성도로 연결돼야 한다. '굿파트너2'가 시즌1을 통해 높아진 시청자들의 기대를 충족하면서도 새로운 시청층까지 끌어들일 수 있을지 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr