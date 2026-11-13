이이담이 '뜨거운 안녕'에서 고은영 역을 맡았다. / 사진제공=tvN

이이담이 '뜨거운 안녕'에서 고은영 역을 맡았다. / 사진제공=tvN

배우 이이담이 '뜨거운 안녕'에서 은둔 생활을 이어오던 과거를 공개한 가운데, 자신이 좋아하던 그룹의 해체 소식에 직접 행동에 나섰다.지난 12일 방송된 tvN 드라마 '뜨거운 안녕'에서는 고은영(이이담 분)이 아수라 멤버들과 만나게 된 과정이 그려졌다.고은영은 과거 세상과 거리를 두고 집에만 머물며 생활했다. 그러던 중 정만식(이서환 분)의 가게에서 아수라 3인방과 우연히 마주쳤다. 이들과 합석하게 된 고은영은 김남일(조현철 분)이 '광년이'에 관해 이야기하자 당황했다. 그가 언급한 인물이 바로 자신이었기 때문이다.이후 고은영은 아수라의 10주년 공연에 초대받았다. 공연을 보러 간 그는 오랜만에 들뜬 모습을 보였고, 무대에 오른 아수라를 향해 박수를 보내며 즐거워했다.그러나 아수라가 공연 도중 해체를 선언하면서 상황이 달라졌다. 갑작스러운 발표에 충격을 받은 고은영은 공연장을 떠나던 중 발걸음을 돌렸다. 이어 아수라 멤버들을 향해 달려가 이들 앞을 가로막고 자신의 정체를 밝혔다.이이담은 사람들과 어울리지 않고 지내던 고은영이 아수라를 만나 조금씩 달라지는 모습을 연기했다. 공연을 앞두고 기대에 부풀었던 모습부터 해체 발표에 실망하는 순간까지 감정의 변화를 보여줬다. 특히 자신이 누구인지 밝히기로 결심한 고은영의 행동은 이후 이야기에 대한 궁금증을 남겼다.아수라의 해체를 막기 위해 직접 나선 고은영이 멤버들과 어떤 관계를 맺게 될지 관심이 쏠린다.'뜨거운 안녕'은 매주 수, 목 밤 10시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr