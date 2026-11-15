배우 강훈이 tvN 드라마에 연이어 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. / 사진제공=tvN

배우 강훈이 tvN 드라마에 연이어 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. / 사진제공=tvN

배우 강훈이 tvN 드라마에 연이어 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. / 사진제공=tvN

배우 강훈이 tvN 드라마에 연이어 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 9월 종영한 '최애의 사원'에 이어 두 달 만에 '뜨거운 안녕'으로 복귀한 그는 내년 방송 예정인 '수성궁 밀회록'까지 출연을 확정하며 세 작품 연속 시청자들과 만나게 됐다.지난 11일 첫 방송 된 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'은 10년째 무명 생활을 이어가는 개그맨 삼인방이 의문의 여성을 만나 각자의 미래를 찾아가는 성장기를 그린 작품이다. 강훈은 무명 개그 트리오 '아수라'를 이끄는 강태구 역을 맡았다.극 중 강태구는 학창 시절 방송제 무대에 오른 것을 계기로 개그맨의 꿈을 키운 인물이다. 10년간 활동을 이어왔지만, 현실은 녹록지 않았다. 객석이 비어 있는 공연장에서도 새로운 아이디어를 고민했고, 방송 출연 기회를 얻기 위해 제작진의 부당한 대우까지 감수했다. 그러나 동료 김남일(조현철 분)을 향한 무례한 행동에는 참지 않고 맞서며 리더로서 책임감을 보였다.새로운 PD가 부임하면서 '아수라'에도 기회가 찾아왔다. 새 코너를 선보일 수 있게 됐지만, 녹화 당일 국장의 지시로 무대가 취소됐다. 오랫동안 기다려온 기회가 무산되자 멤버들은 좌절했고, 술에 취한 남일은 팀 해체까지 언급했다. 이에 태구는 "할 말이 있고 안 할 말이 있지"라며 분노했지만, 남일의 심정을 이해하지 못하는 것도 아니었다.남일과 갈등을 겪은 태구는 집으로 돌아가지 못하고 늦은 시간까지 카페에 머물렀다. 자신 때문에 퇴근하지 못한 직원 고은영(이이담 분)을 집까지 데려다주던 그는 어두운 골목길을 걱정하며 동행했다. 이후 옥상에서 은영과 대화를 나누던 태구는 그동안 누구에게도 털어놓지 못했던 미래에 대한 불안과 고민을 고백했다.지방 행사에서도 현실의 벽에 부딪힌 태구는 결국 10주년 공연을 끝으로 '아수라'를 해체하겠다고 선언했다. 그러나 방송 말미 은영이 멤버들이 탄 차 앞으로 뛰어들어 자신이 '아수라'의 오랜 팬이었다는 사실을 밝혔다. 은영은 팀 해체를 만류하며 세 사람의 선택에 변수가 될 것을 예고했다.강훈은 이번 작품에서 개그맨으로서의 능청스러운 모습과 미래를 고민하는 청춘의 불안감을 함께 표현했다. 동료들을 이끄는 리더의 책임감부터 꿈을 포기해야 할지 갈등하는 내면까지 강태구의 감정 변화를 연기로 풀어냈다.앞서 강훈은 지난 9월 종영한 '최애의 사원'에서 데뷔 후 처음으로 정통 로맨틱 코미디 주연을 맡았다. 약 두 달 만에 '뜨거운 안녕'으로 돌아온 데 이어 내년에는 '수성궁 밀회록'의 주연으로 나선다. 로맨틱 코미디에서 무명 개그맨의 성장기를 다룬 작품으로 장르를 바꾼 강훈이 차기작에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr