이미지 크게보기 '나는 솔로' 22기 옥순이 제주도에서 홀로 출산 하게 된 이유와 양육비를 언급했다. / 사진 = 유튜브 채널 'A급 장영란'

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'나는 솔로' 22기 옥순이 제주도에서 홀로 출산 하게 된 이유와 양육비를 언급했다.11일 'A급 장영란' 채널에는 "제주도에서 홀로 출산? 처음 밝히는 재혼 성공 '나솔 옥순'의 기적 같은 인생 역전 스토리 (장영란 눈물)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 장영란은 22기 옥순·경수 부부의 신혼집을 찾았다. 그는 "정말 너무너무 팬이고 진짜 난 다 봤다"고 반가움을 표했다.이어 장영란이 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO <나는 솔로>' 출연 계기를 궁금해하자, 옥순은 "아무래도 저는 이제 타이틀이 미혼모다. 그래서 결정사를 갔다"고 입을 뗐다. 아이 있는 상대를 원했지만, 결정사 측은 그에게 60대 상대를 권했다. 그건 저도 충격이었다"는 말로 당시를 회상했다.그러자 장영란은 "그동안 고생했던 그 초년에 얼마나 하루하루가 어땠어?"라고 질문을 던졌다. 옥순은 "그때 지옥 같았다. 진짜 진짜 진짜 많이 힘들었던 거 같다"고 떠올렸다.당시 혼자 아이를 낳겠다는 그의 결심에 찬성하는 이는 없었다. 이에 옥순은 아무도 자신을 모르는 제주도로 떠났다.그는 "친한 친구한테 말했더니 진짜 안 된다. 다 그러니까 이 얘기를 계속 듣고 있자면 넘어갈 것 같았다"고 말했다.이어 "나를 모르는 데로 도망가야 된다 해가지고, 나한테 이런 소리를 하는 사람이 없는 곳으로 갔다"고 제주행을 택한 이유를 밝혔다.그러면서 "그냥 오늘 하루만 버텨보자 했다. 원래는 약도 권했었다. 우울증 약을. 임신을 했으니까 제가 먹을 수 없다. 제가 한번 어떻게든 해 보겠다 했다"고 홀로 견딘 임신 기간을 돌아봤다.장영란이 "병원도 제주도에서? 제주도에서 혼자 낳았어?"라고 되묻자, 옥순은 "낳고 나서는 오히려 괜찮았다. 왜냐면 제 옆에 누가 생겼으니까"라고 아이가 준 힘을 강조했다.하지만 옥순이 가장 힘든 기억으로 꼽은 건 출산이 아닌 양육비 소송이었다. 상대가 자신의 아이가 아니라며 양육비를 주지 않자, 법원은 친자 확인에 나섰다.옥순은 "아기가 머리카락이 얇다. 그러니까 모근이 안 나와서 한 뭉탱이를 뽑아간다. 진짜 그때 정신적으로 너무 무너졌다. 내 애한테 이렇게까지 해야 되나"라고 호소했다.결국 친자로 확인됐지만, 일시불 양육비에는 조건이 붙었다. 옥순은 "이제 조건이 죽을 때까지 앞에 나타나지 않기로 하고"라고 그 내용을 언급했다.이어 목돈을 쥐고 있으면 조금씩 써버릴 것 같았다며 "그래서 그때 제가 집을 샀다. 그냥 어떻게든 대출 받아서 해 놔야겠다. 아기 거는 지켜놔야겠다 했다"고 당시의 다짐을 되새겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr