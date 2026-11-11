이미지 크게보기 방송인 김동현이 100억 원에 산 압구정 아파트 시세가 88억 원까지 내려간 것으로 알려졌다. / 사진 = 텐아시아DB

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방송인 김동현이 100억 원에 산 압구정 아파트 시세가 88억 원까지 내려간 것으로 알려졌다.11일 '그리구라' 채널에는 "우리 동네 민심 보고서 8편-압구정 현대"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김구라는 부동산 전문가 김인만 소장과 함께 압구정 현대아파트의 재건축 전망을 따져봤다. 1976년 지어진 압구정 현대는 1만 세대 규모의 대표적인 부촌 아파트다.김 소장은 "애초에 압구정 현대는 고위 관료와 고위층 입주를 노리고 지은 아파트다. 너무 튼튼하게 짓다 보니 안전진단을 할 때 문제가 안 나와서 재건축이 안 된 것"이라고 재건축이 늦어진 배경을 꼽았다.그러던 중 김구라는 김동현의 아파트 매입을 거론했다. 그는 "김동현이 100억에 샀더라. 집주인한테 50억을 융통해서 본인 자금 50억을 들여 샀다"고 매입 과정을 소개했다.그러면서 "김동현 씨가 100억을 주고 들어갔다는 건 10년 뒤에 200억이 된다는 기대를 갖고 들어간 거 아니냐. 그런 게 아니면 뭐하러 들어가냐"고 반문했다.또 "10년 뒤에 150억은 보고 들어가야 하는 거 아니냐"며 시세 상승을 점쳤다. 김 소장은 재건축 과정에서 생길 추가 분담금 문제도 함께 다뤘다.김구라는 "이를 테면 김동현이 감정평가로 80억 원을 받았다고 치자. 여기에 조합원 분양가가 90억이면 10억을 내야 하지 않겠나. 그럼 추가 분담금은 10억 정도가 될 것"이라고 예를 들었다.하지만 김 소장은 "최근 세금 부담 때문에 88억까지 떨어졌다"고 시세 하락 소식을 알렸다. 이를 들은 김구라는 "김동현 씨가 지난번에 코인으로도 작살났고 투자 템포가 좀 안 맞는다"고 아쉬움을 나타냈다.다만 김구라는 "여긴 어쨌든 살다 보면 등락은 있겠지만 희소성으로 볼 때 우상향이라고 본다"고 내다봤다. 김 소장 역시 "어차피 집 한번 사면 10년은 갖고 간다고 본다. 지금 잠깐 떨어졌다고 일희일비할 필요는 없다"고 거들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr