방송인 김동현이 100억 원에 산 압구정 아파트 시세가 88억 원까지 내려간 것으로 알려졌다. / 사진 = 텐아시아DB
방송인 김동현이 100억 원에 산 압구정 아파트 시세가 88억 원까지 내려간 것으로 알려졌다. / 사진 = 텐아시아DB
방송인 김동현이 100억 원에 산 압구정 아파트 시세가 88억 원까지 내려간 것으로 알려졌다.

11일 '그리구라' 채널에는 "우리 동네 민심 보고서 8편-압구정 현대"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김구라는 부동산 전문가 김인만 소장과 함께 압구정 현대아파트의 재건축 전망을 따져봤다. 1976년 지어진 압구정 현대는 1만 세대 규모의 대표적인 부촌 아파트다.

김 소장은 "애초에 압구정 현대는 고위 관료와 고위층 입주를 노리고 지은 아파트다. 너무 튼튼하게 짓다 보니 안전진단을 할 때 문제가 안 나와서 재건축이 안 된 것"이라고 재건축이 늦어진 배경을 꼽았다.
사진 = 유튜브 채널 '그리구라'
사진 = 유튜브 채널 '그리구라'
그러던 중 김구라는 김동현의 아파트 매입을 거론했다. 그는 "김동현이 100억에 샀더라. 집주인한테 50억을 융통해서 본인 자금 50억을 들여 샀다"고 매입 과정을 소개했다.

그러면서 "김동현 씨가 100억을 주고 들어갔다는 건 10년 뒤에 200억이 된다는 기대를 갖고 들어간 거 아니냐. 그런 게 아니면 뭐하러 들어가냐"고 반문했다.

또 "10년 뒤에 150억은 보고 들어가야 하는 거 아니냐"며 시세 상승을 점쳤다. 김 소장은 재건축 과정에서 생길 추가 분담금 문제도 함께 다뤘다.
사진 = 유튜브 채널 '그리구라'
사진 = 유튜브 채널 '그리구라'
김구라는 "이를 테면 김동현이 감정평가로 80억 원을 받았다고 치자. 여기에 조합원 분양가가 90억이면 10억을 내야 하지 않겠나. 그럼 추가 분담금은 10억 정도가 될 것"이라고 예를 들었다.

하지만 김 소장은 "최근 세금 부담 때문에 88억까지 떨어졌다"고 시세 하락 소식을 알렸다. 이를 들은 김구라는 "김동현 씨가 지난번에 코인으로도 작살났고 투자 템포가 좀 안 맞는다"고 아쉬움을 나타냈다.

다만 김구라는 "여긴 어쨌든 살다 보면 등락은 있겠지만 희소성으로 볼 때 우상향이라고 본다"고 내다봤다. 김 소장 역시 "어차피 집 한번 사면 10년은 갖고 간다고 본다. 지금 잠깐 떨어졌다고 일희일비할 필요는 없다"고 거들었다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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