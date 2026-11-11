사진 = 혜리 인스타그램

사진 = 혜리 인스타그램

사진 = 혜리 인스타그램

사진 = 혜리 인스타그램

가수 겸 배우 혜리가 '스타일 워즈' 공개와 함께 세련된 블랙 패션을 선보였다.혜리는 최근 자신의 인스타그램에 "Style Wars OUT NOW 🖤(스타일 워즈 공개됐어요 🖤)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 혜리는 몸에 밀착되는 검은색 하이넥 원피스를 입고 휴대전화로 거울 셀카를 찍고 있다. 긴 생머리를 가지런히 늘어뜨린 채 화면을 바라보는 모습으로 또렷한 눈매와 날렵한 얼굴선이 시선을 끈다. 목을 감싼 실버 체인 목걸이와 길게 늘어진 귀걸이가 시크한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 혜리는 휴대전화를 양손으로 잡고 거울 앞에 선 채 옆으로 시선을 돌리고 있다. 카메라 플래시가 켜진 가운데 차분한 표정과 선명한 이목구비가 돋보인다. 손목의 실버 액세서리와 반지가 검은색 의상에 은은한 포인트를 더했다.또 다른 사진에서 혜리는 양손으로 볼을 감싼 채 카메라를 바라보고 있다. 가운데 가르마를 탄 긴 생머리가 얼굴선을 따라 자연스럽게 내려오며 살짝 내민 입술과 장난스러운 눈빛이 귀여운 매력을 자아낸다. 몸에 붙는 검은색 원피스는 군더더기 없는 실루엣을 강조한다.마지막 사진에서 혜리는 검은색 미니 원피스에 무릎 아래까지 올라오는 롱부츠를 매치하고 전신 포즈를 취하고 있다. 한쪽 팔을 허리에 가로로 얹고 다른 손을 얼굴 가까이 들어 올린 모습으로 곧게 뻗은 각선미와 잘록한 허리선이 돋보인다. 차분하게 카메라를 응시하는 표정과 올블랙 스타일링이 어우러져 강렬한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "아름다운 공주님", "비주얼 무엇", "너무 예뻐", "언니 대박 너무 예뻐요", "너무 귀엽고 너무 멋져요", "혜리는 정말 훌륭" 등의 댓글을 달았다.혜리는 앞서 지난 6월 팬미팅에서도 배가 불룩해 보이는 문늬가 있는 미니 원피스를 입었다가 의도치 않게 '뱃살 논란'에 휩싸인 바 있다.한편 혜리는 디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'에서 데뷔 후 처음으로 서바이벌 프로그램 MC를 맡았다. '스타일 워즈'는 나이와 직업, 경력에 관계없이 패션에 진심인 참가자 72명이 자신만의 스타일링으로 경쟁하는 패션 서바이벌이다. 홍진경, 디자이너 준지(정욱준), 배정남, 스타일리스트 최실장이 심사위원으로 참여한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr