사진 = 성해은 인스타그램

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'환승연애2' 출신 성해은이 단풍으로 물든 가을 산에서 청순한 미모와 발랄한 매력을 뽐냈다.성해은은 최근 자신의 인스타그램에 "왔다 등산의 계절 🍁🍂⛰️등산가자 등산등산등산등산~~~~~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 성해은은 붉게 물든 단풍나무 아래에서 한 손을 볼에 대고 환하게 미소 짓고 있다. 아이보리색 집업 상의에 베이지색 팬츠를 매치하고 모자와 등산용 배낭을 착용한 모습이다. 길게 늘어뜨린 머리카락과 밝은 표정이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 성해은은 흰색 아우터와 니트 비니를 착용한 채 한쪽 팔을 높이 뻗고 있다. 고개를 들어 손끝을 바라보며 미소 짓는 옆모습이 눈길을 끈다. 주변으로 붉은 단풍과 가을빛 나무들이 펼쳐져 있어 계절감이 더욱 돋보인다.또 다른 사진에서 성해은은 탁 트인 산 정상의 바위에 앉아 턱 아래로 손가락을 모은 채 옆을 바라보고 있다. 밝은색 볼캡 아래로 흘러내린 긴 머리카락과 은은한 미소가 청순한 분위기를 더한다. 뒤편으로는 웅장한 암봉과 멀리 펼쳐진 도심 풍경이 한눈에 들어온다.마지막 사진에서 성해은은 니트 비니와 흰색 아우터를 입고 정상에서 셀카를 촬영하고 있다. 한쪽 눈을 찡긋 감고 입술을 내민 장난스러운 표정으로 귀여운 매력을 드러냈다. 한 손으로 안전 로프를 잡은 모습과 함께 바위 위에 모여 앉은 등산객들, 넓게 펼쳐진 도심 풍경이 담겼다.이를 본 팬들은 "하와이 보다 좋다는 북한산", "사진 예뻐요", "너무 예뻐", "핸 덕분에 가을산 대리 체험", "멋져요 쵝오", "너무 이쁘잖아" 등의 댓글을 달았다.한편 성해은은 2022년 티빙 '환승연애2'에 출연해 얼굴을 알렸으며 현재 SNS를 통해 패션과 여행, 운동 등 다양한 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr