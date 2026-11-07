주지훈이 '재혼황후'에서 황제 소비에슈로 변신했다. / 사진=텐아시아DB, 디즈니+

주지훈이 '재혼황후'에서 어두운 낯빛으로 눈길을 끌었다. / 사진제공=디즈니+

주지훈이 '재혼황후'에서 황제 소비에슈로 변신했다. / 사진제공=디즈니+

배우 주지훈이 디즈니+ '재혼황후' 공개 직후 뜻밖의 혹평에 직면했다. 신민아와 이종석, 이세영 등 화려한 출연진이 원작 캐릭터와의 높은 싱크로율로 주목받은 가운데 주지훈에게는 어울리지 않는다는 반응이 이어지고 있다. 그러나 캐릭터와의 싱크로율을 둘러싼 평가가 피부톤과 안색에 대한 지적으로까지 번지면서 과도한 외모 품평을 경계해야 한다는 목소리도 나온다.'재혼황후'는 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 로맨스 판타지 작품이다. 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와 재혼하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 극 중 주지훈은 동대제국 황제 소비에슈를 연기한다. 아내 나비에를 두고 도망 노예 출신 라스타(이세영)에게 마음을 빼앗긴 인물이다.중세 유럽풍 황실을 배경으로 한 데다 원작이 두터운 팬층을 확보한 만큼 '재혼황후'의 실사화 소식이 전해진 이후 배우들이 각 캐릭터를 얼마나 비슷하게 구현할지 관심이 쏠렸다. 그러나 작품 공개 이후 주지훈이 연기한 소비에슈를 두고 원작 속 이미지와 어울리지 않는다는 평가가 나왔다. 신민아와 이종석, 이세영은 원작 속 인물의 분위기를 비교적 잘 살렸다는 호평을 받았지만 주지훈에게는 소비에슈 특유의 화려하고 귀족적인 분위기가 부족하다는 지적이 제기됐다.여기에 주지훈의 안색까지 도마 위에 올랐다. 공개된 영상과 이미지에서 그의 피부톤이 유독 어둡게 보이면서 다른 출연진과 시각적으로 대비됐기 때문이다. 일부 시청자들은 짙은 피부톤과 다소 거친 인상이 원작 속 소비에슈의 이미지와 어울리지 않는다는 반응을 보였다. 특히 황제라는 캐릭터의 설정을 고려했을 때 분장과 조명 등 외적인 연출에도 아쉬움이 남는다는 의견이 이어졌다.원작을 실사화하는 과정에서 배우와 캐릭터의 싱크로율이 평가 대상이 되는 것은 자연스러운 일이다. 특히 '재혼황후'처럼 원작 속 인물의 외형과 분위기가 독자들에게 익숙한 작품일수록 캐스팅에 대한 기대와 아쉬움이 엇갈릴 수밖에 없다. 배우가 캐릭터에 얼마나 어울리는지, 분장과 의상이 원작의 분위기를 얼마나 살렸는지에 대한 의견 역시 작품을 평가하는 기준 중 하나다.문제는 이러한 평가가 작품 속 캐릭터를 넘어 배우 개인의 외모에 대한 품평으로 이어지고 있다는 점이다. 주지훈의 피부톤이나 안색을 두고 부정적인 반응이 쏟아지는가 하면, 이를 근거로 건강 상태까지 추측하는 의견도 나오고 있다. 원작 캐릭터와의 싱크로율을 지적하는 것과 배우의 타고난 외형이나 건강 상태를 평가하는 것은 엄연히 다른 문제다.더욱이 화면 속 배우의 모습은 분장과 조명, 촬영 환경 등 여러 요소의 영향을 받는다. 캐릭터의 외형이 원작과 다르게 구현됐다면 그 이유를 연출적인 측면에서 살펴볼 수 있지만, 이를 곧바로 배우 개인의 외모 문제로 돌리는 것은 지나친 해석이다. 작품을 향한 비판이 배우의 피부톤이나 인상에 대한 평가로 집중되는 상황이 바람직한지도 돌아볼 필요가 있다.아직 작품 전체가 공개되지 않은 만큼 캐스팅의 성패를 판단하기는 이르다. 원작과의 싱크로율에 대한 아쉬움은 충분히 제기할 수 있지만, 그것이 배우 개인을 향한 과도한 외모 품평으로까지 이어져서는 안 된다. '재혼황후'를 둘러싼 논쟁 역시 주지훈의 안색이 아닌 그가 소비에슈라는 인물을 얼마나 설득력 있게 그려내는지에 초점이 맞춰져야 할 때다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr