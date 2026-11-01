사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

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사진=유튜브 '요정재형'

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배우 서강준이 아버지 몰래 차를 끌고 나갔던 과거를 고백했다.1일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '가까워진 건 우리 사이일까, 차간 거리일까'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서강준은 운전면허를 취득한 지 2주 된 정재형의 두 번째 운전 연수 선생님으로 나섰다. 앞서 '요정식탁' 출연 당시 버스 운전면허를 보유하고 있다고 밝힌 뒤 약속했던 연수를 위해 다시 만난 것.정재형은 서강준을 "운전의 달인, 운전의 신"이라고 소개하며 기대감을 드러냈다. 운전에 자신이 있느냐는 질문에 서강준은 "얼마든지"라고 답했다. 다만 제작진이 촬영에 임하는 각오를 묻자 "오늘 죽을 각오를 하고 왔다"고 말해 웃음을 안겼다.약 15년의 운전 경력을 밝힌 서강준은 주차부터 도로 주행까지 정재형을 도왔다. 특히 인터넷 영상에서 본 주차 공식을 모든 차량에 그대로 적용하는 것은 주의해야 한다고 설명했다. 차량마다 크기가 달라 같은 방식으로 움직이면 차를 긁을 수 있다는 이유였다.그는 "결국 중요한 건 감"이라며 정재형이 직접 차량의 움직임을 익히도록 안내했다. 조수석에 앉아 차 뒷부분의 위치와 회전할 때의 움직임을 짚으며 주차를 도왔다.서강준의 설명에 따라 주차를 마친 정재형은 "완전 중앙이다. 대박이다"라며 만족감을 드러냈다. 주차에 어려움을 겪던 정재형은 차가 주차선 가운데 들어간 모습을 확인하고 신기해했다.운전에 대한 대화 중에는 서강준의 첫 차 이야기도 나왔다. 정재형이 "첫 차는 넌 뭐였어?"라고 묻자 서강준은 "첫 차는 아버지 차였다. 그거를 계속 끌고 다녔다"고 답했다.그러다 "아, 이거 나가면 안 되는데"라며 뒤늦게 당황했다. 그는 "아버지한테 말씀을 안 드리고 새벽마다 제가 끌고 나갔다"고 털어놨다. 당시 아버지에게 알리지 않았던 일을 촬영 중 공개하게 된 것이다.서강준은 "처음에는 어린 나이고 차를 막 운전하고 싶은 거다"라며 운전에 재미를 느끼던 시절을 돌아봤다. 정재형도 "나도 맨 처음에 탔을 때 진짜 계속 끌고 나왔다. 앞만 보고 달렸다"며 공감했다.정재형은 현재 타는 차의 휠을 긁었던 경험도 공개했다. 반려견 목욕을 맡기러 갔다가 좁은 골목에서 실수했다는 설명이었다. 두 사람은 각자의 운전 경험을 나누며 연수를 이어갔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr