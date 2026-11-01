사진 = 제니 인스타그램

사진 = 제니 인스타그램

사진 = 제니 인스타그램

사진 = 제니 인스타그램

블랙핑크 제니가 강렬한 색감의 의상과 독보적인 분위기가 돋보이는 사진을 공개했다.제니는 최근 자신의 인스타그램에 "sukiiiiiiiii"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 제니는 밤하늘 아래 붉은색 자동차 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 보라색 크롭톱에 선명한 핑크색 초미니 하의와 다리 부분이 트인 독특한 디자인의 의상을 매치해 과감한 스타일링을 선보였다. 허리와 복부가 드러나는 짧은 상의에 길게 뻗은 다리 라인이 강조됐으며 차분하게 늘어뜨린 긴 생머리와 무심한 듯한 표정이 시크한 매력을 더한다.이어진 사진에서 제니는 자동차 앞부분에 한 손을 올린 채 몸을 옆으로 돌려 포즈를 취하고 있다. 허리선을 따라 내려오는 핑크색 의상과 끈으로 연결된 다리 장식이 돋보이는 가운데 살짝 고개를 돌려 카메라를 응시하는 눈빛이 강렬한 분위기를 자아낸다. 보라색과 핑크색의 대비가 돋보이는 스타일링에 붉은 자동차가 어우러져 더욱 화려한 장면을 완성했다.또 다른 사진에서 제니는 짙은 회색 커튼을 배경으로 한쪽을 바라보며 서 있다. 허리까지 드러나는 보라색 민소매 상의와 커다란 장식이 달린 핑크색 하의가 눈길을 끌며 중앙 가르마를 탄 긴 생머리가 얼굴 양옆으로 자연스럽게 흘러내린다. 잘록한 허리와 선명한 복부 라인이 돋보이는 가운데 또렷한 눈매와 차분한 표정이 특유의 세련된 분위기를 살린다.마지막 사진에서 제니는 실내에서 카메라를 정면으로 바라보며 가까이 포즈를 취하고 있다. 길게 내려오는 생머리 사이로 짙은 아이라인과 윤기 있는 입술이 돋보이며 보라색 민소매 상의가 어깨와 쇄골 라인을 드러낸다. 따뜻한 조명 아래 한층 선명하게 드러난 이목구비가 시선을 사로잡는다.뿐만 아니라 제니는 영국 가수 찰리 XCX, 래퍼 센트럴 씨, 감독 겸 작가 에이단 자미리와 나란히 선 모습이 담겼다. 제니는 영화 '분노의 질주' 속 수키(데본 아오키 분)의 패션을 코스튬 한 것으로 보인다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.제니는 최근 솔로 음악 활동과 해외 아티스트와의 협업으로 활발한 행보를 이어가고 있다. 지난 8월에는 디지털 EP 'Fallen Angel'을 발매했으며 타이틀곡 'Fallen Angel'을 비롯해 'Heaven', 'Less than a Lover' 등 세 곡을 선보였다.한편 제니는 블랙핑크 멤버들과 함께 K팝 걸그룹 최초로 옥관문화훈장의 영예를 안았다. 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 개최된 '제17회 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 옥관문화훈장 수훈자로 선정됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr