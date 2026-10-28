사진=최다니엘 유튜브

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배우 백진희가 예비 남편과 갈등을 풀어가는 과정에서 결혼을 확신했다고 밝혔다.27일 유튜브 채널 '최다니엘'에는 '진희야 너도 가는구나'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백진희는 배우 김민식과 함께 출연해 최다니엘과 이야기를 나눴다. 드라마 '저글러스'를 통해 인연을 맺은 두 사람은 결혼을 앞둔 근황부터 연인과 다툴 때의 모습까지 솔직하게 털어놨다.최다니엘이 결혼을 결심한 계기를 묻자 백진희는 "정서적으로 채워지지 않는 부분이 있었는데 그걸 많이 채워준다"며 "결혼해서 같이 생활하다 보면 더 많이 채워질 거라는 기대가 있다"고 말했다.첫 만남부터 결혼을 직감한 것은 아니었다. 백진희는 "상대가 나타나면 딱 보자마자 '이 사람이다'라는 느낌이 있다는데 저는 그런 건 없었다"며 "만나다 보니 서로의 시간에 스며들었고, 이 사람이라는 확신이 점점 짙어졌다"고 설명했다.특히 의견이 부딪혔을 때 해결하는 방식이 중요했다고 밝혔다. 그는 "만나다 보면 싸울 일이 생기는데 그 갈등을 해결하는 과정이 수월했다"며 "결혼은 사랑만으로 살 수 없다고 생각한다"고 전했다.예비 남편의 장점으로는 안정감을 꼽았다. 백진희는 "배우라는 직업 자체가 불안의 연속이다. 작품을 하고 있을 때도, 안 하고 있을 때도 불안하다"고 고백했다. 그런 고민을 털어놓으면 아무렇지 않게 넘어갈 수 있도록 도와주는 사람이라며 차분하고 일정한 성격이 큰 힘이 됐다고 말했다.다툼이 시작되면 자신은 먼저 입을 닫는다고도 밝혔다. 감정이 격해진 상태에서 상대에게 상처 주는 말을 할까 봐 말을 아낀다는 것. 처음에는 예비 남편도 답답해했지만, 이제는 감정을 정리하고 돌아올 때까지 기다려준다고 설명했다.백진희는 "반나절이나 하루 정도 지나면 다시 이야기를 나누고 인정할 부분은 인정한다"며 "그렇게 해도 안 풀릴 때는 편지를 쓴다"고 자신만의 화해 방법을 공개했다.결혼식 부케를 두고는 최다니엘과 티격태격했다. 김민식이 최다니엘의 결혼 계획을 묻자 백진희는 "제 결혼식에서 부케 받기로 했다"고 깜짝 발표했다. 최다니엘은 "부케는 네 친구가 받아야지"라고 답했지만, 백진희는 그를 가리키며 "내 친구"라고 받아쳤다.최다니엘이 보통 신부의 여자친구가 받는 것 아니냐고 묻자 백진희는 "요즘 같은 시대에 그런 편견을 깨는 걸 최다니엘이 하면 된다"고 말했다. 최다니엘은 축하하는 자리라 괜찮다면서도 김민식이 받아도 좋겠다고 제안했다. 김민식은 "저는 아이가 있다"고 선을 그어 웃음을 자아냈다.한편, 백진희는 2027년 1월 23일 서울 모처의 호텔에서 비연예인 남성과 결혼식을 올릴 예정이다. 예비 남편은 캐나다에 거주하는 직장인으로 영어 이름은 헨리다. 두 사람은 결혼 후 한국과 캐나다를 오가며 신혼생활을 이어갈 계획이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr