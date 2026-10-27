정가은이 목걸이 계산을 잊어버리는 해프닝을 겪었다. / 사진='롤코언니 가은이' 유튜브 캡처

정가은이 목걸이 계산을 잊어버리는 해프닝을 겪었다. / 사진='롤코언니 가은이' 유튜브 캡처

방송인 정가은이 목걸이를 착용한 채 계산을 잊고 매장을 벗어나는 해프닝을 겪은 가운데 가게 상인이 일부러 이를 모른 척한 것이 밝혀졌다.지난 26일 정가은의 개인 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 '10년 만에 처음 알게 된 정가은 결혼반지의 비밀'이라는 영상이 게재됐다. 정가은은 보관 중이던 액세서리를 처분하고 서울 남대문 시장에 방문해 쇼핑을 즐겼다.정가은은 남대문 액세서리 상가 내 한 주얼리 매장을 방문해 14만 원 상당의 팔찌를 결제한 후 기분 좋게 다음 가게로 발걸음을 옮겼다. 다른 매장에서 목걸이를 걸어보던 그는 목에 이미 걸려있던 목걸이를 보고 깜짝 놀랐다.제작진이 "목걸이 산 거 맞냐"라고 묻자, 정가은은 "어머. 이 목걸이 가지고 왔어? 또 먹튀 했다. 세상에 웬일이냐"라며 당혹스러운 표정을 감추지 못했다. 이전 매장에서 목걸이를 착용해 본 뒤, 제품을 차고 있다는 사실을 잊은 채 나온 것이었다.제작진이 "이런 일이 자주 있다"라고 농담하자 정가은은 "상습범 아니다. 정신이 없다 보니 목걸이를 차고 먹튀 했다"라고 해명했다. 이후 정가은은 황급히 해당 매장으로 발길을 돌려 사과를 건넸다.하지만 가게 상인은 "일부러 말 안 했다. 내 마음"이라며 제품을 선물하겠다는 뜻을 밝혔다. 정가은이 거듭 사양하자 상인은 "내가 후원한다 생각해달라"면서 "너무 열심히 살아서 감동"이라고 언급했다. 그러면서 "남대문 시장 홍보 많이 부탁드린다"라고 당부했다.정가은은 과거 tvN '롤러코스터'의 인기 코너 '남녀탐구생활'을 통해 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 최근 개인 유튜브 채널을 통해 팬들에게 다양한 일상을 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr