‘레즈비언’ 곽선희, 동성 아내가 찍어줬나…테라스서 나홀로 찰칵

동성 아내와 결혼한 곽선희가 여유로운 데이트 일상을 공개했다.곽선희는 최근 자신의 SNS에 일상 모습이 담긴 사진을 게재했다.공개된 사진 속 곽선희는 한 브런치 카페 앞에 앉아 포즈를 취하고 있다. 흰색 집업에 하늘색 상의, 회색 롱스커트를 매치한 그는 커다란 검은색 가방과 선글라스로 멋을 냈다.특히 긴 검은색 머리카락을 한 손으로 잡고 자연스럽게 포즈를 취하는 모습이 눈길을 끈다. 햇살을 받으며 선글라스를 착용한 곽선희는 시크하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 편안한 차림에도 남다른 패션 감각이 돋보였다.곽선희는 동성 아내와 함께하는 일상을 SNS를 통해 꾸준히 공개하고 있다. 두 사람은 함께 운동하거나 데이트를 즐기는 모습을 공유하며 애정을 드러내고 있다.한편 곽선희는 동성 아내와의 결혼 생활을 공개하며 관심을 모았다. 이후 SNS를 통해 두 사람의 소소한 일상과 데이트 모습을 전하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr