이정신이 '보스의 노골적 취향'에서 소아과 전문의로 변신한다. / 사진제공=가딘미디어

이정신이 '보스의 노골적 취향'에서 소아과 전문의로 변신한다. / 사진제공=가딘미디어

배우 이정신이 '보스의 노골적 취향'에서 소아과 전문의로 변신한다.이정신은 오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 드라마 '보스의 노골적 취향'에서 문태경 역을 맡았다. '보스의 노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 위장 로맨스를 그린 작품이다.이정신이 연기하는 문태경은 장래가 촉망되는 소아과 전문의다. 뛰어난 실력에 밝고 다정한 성격까지 갖춰 병원에서도 인기가 많다. 우연히 만난 이은채를 도와준 뒤 그에게 관심을 갖기 시작한다. 이후 이은채가 어려움에 처할 때마다 곁에서 힘이 된다.이정신은 출연을 결정한 이유에 대해 "문태경이라는 캐릭터에 매력을 느꼈다"며 "처음 대본을 읽었을 때 평소 제 안에 있는 모습으로 자연스럽게 표현할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 문태경에 대해 "제3자가 바라볼 때 콤플렉스가 없어 보일 정도로 인성까지 모든 게 갖춰진 완벽한 인물"이라고 설명했다.캐릭터를 나타내는 세 가지 단어로는 예스맨, 완벽남, 바보를 꼽았다. 그는 "문태경은 모든 게 완벽한 육각형 남자이지만, 이은채의 말에는 무조건 예스라고 답하는 그녀밖에 모르는 바보"라고 말했다.연기할 때 가장 신경 쓴 부분도 이은채를 향한 감정이었다. 이정신은 "이은채를 향한 문태경의 마음이 가장 중요하다고 생각했다"며 "대사뿐만 아니라 이은채를 바라보는 눈빛에도 신경 썼다"고 밝혔다.실제 성격과 캐릭터의 싱크로율은 80%라고 답했다. 이정신은 "실제로는 낯을 좀 가리지만, 조금만 친해져도 친근하게 다가가는 타입"이라며 문태경과 닮은 점을 언급했다.끝으로 이정신은 "완벽하기만 할 것 같던 문태경이 이은채를 만나면서 변화해 가는 모습을 지켜봐 달라"며 "한 땀 한 땀 재미있게 만들고 있는 드라마인 만큼 시청자분들도 즐겁게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.'보스의 노골적 취향'은 오는 11월 11일 밤 10시 20분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr