사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 정숙이 광수와 영숙, 영자, 현숙 등 출연진과 함께한 근황을 공개했다.33기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "댄스동아리 쪼인"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정숙은 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 거울 앞에 서 있다. 분홍색 셔츠를 입은 영숙은 휴대전화로 사진을 찍으며 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 두 사람 옆에는 검은색 민소매 의상을 입은 현숙과 베이지색 옷을 입은 영자가 자리했으며 광수도 손가락으로 브이를 그리며 함께 사진에 담겼다.이어진 사진에서 정숙은 영숙과 광수 사이에 서서 얼굴 옆으로 브이 포즈를 취하고 있다. 영숙은 휴대전화로 얼굴 일부를 가린 채 손가락을 펼쳐 보이고 현숙은 미소를 지으며 거울을 바라보고 있다. 영자는 한 손으로 엄지를 치켜세우며 입을 벌린 표정을 지어 유쾌한 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 정숙은 식당 테이블 앞쪽에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 초록색 상의에 긴 머리를 풀어 내린 모습으로 입술을 살짝 내민 표정이 눈길을 끈다. 옆에 앉은 영숙은 손가락으로 브이를 그리며 미소 짓고 있고 광수는 검은색 줄무늬 상의를 입고 카메라를 응시하고 있다.마지막 사진에서 정숙은 영숙, 영자, 현숙, 광수와 함께 네 컷 사진을 촬영하며 다양한 표정을 선보였다. 첫 번째 줄에서는 모두 손을 이마에 가져가 경례하는 듯한 포즈를 취했고 이어진 컷에서는 양손으로 브이를 그리며 귀여운 매력을 발산했다. 주먹을 입가에 가져가 웃음을 참는 듯한 모습부터 한쪽 눈을 가리는 장난스러운 포즈까지, 다섯 사람의 자연스러운 모습이 담겼다.이를 본 팬들은 "광수님 귀여워요", "너무 보기 좋은", "현숙님 진짜 예쁘다", "친하게 지내는 거 너무 보기 좋네요", "33기위너 광수", "보기좋으다" 등의 댓글을 달았다.한편 33기 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 모태솔로 특집 최종 선택에서 영철과 커플이 됐다. 당시 광수도 정숙에게 마음을 표현하며 마지막까지 직진했지만 정숙은 영철을 선택했다. 그러나 방송 이후 진행된 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서 정숙과 영철은 현실 커플로 이어지지 않았다고 밝혔다.이러한 가운데 정숙이 광수를 비롯한 33기 출연진과 함께한 사진을 공개하면서 방송 이후에도 이어지는 이들의 친분이 눈길을 끌고 있다. 특히 방송 중 '걸스토크' 하다가 광수가 앉으려 하자 이불을 치우거나 현숙과 잠깐 갈등을 빚어 시청자들의 원성을 샀으나 방송 후 친목샷을 공개해 흐뭇함을 자아내고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr