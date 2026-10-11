‘레즈비언’ 곽선희, 동성 아내가 또 반할듯…강렬한 카리스마

'강철부대W' 출신 곽선희가 강렬한 카리스마를 뽐냈다.곽선희는 최근 자신의 SNS에 "FW 신상 촬영. 촬영은 언제나 재밌다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 곽선희는 검은색 긴팔 상의에 몸에 밀착되는 하의를 매치해 올블랙 패션을 완성했다. 군더더기 없는 의상은 곽선희의 탄탄한 몸매와 균형 잡힌 실루엣을 더욱 돋보이게 했다.특히 양 갈래로 길게 땋아 내린 헤어스타일이 눈길을 끌었다. 곽선희는 한 손으로 머리카락을 잡고 다른 손을 허리에 올린 채 카메라를 응시했다. 또렷한 이목구비와 당당한 포즈가 어우러지며 모델 못지않은 분위기를 자아냈다.곽선희는 "인생샷 만들어주신 쉘콥, 헤메 실장님, 작가님 감사합니다"라며 촬영에 함께한 관계자들에게 고마움을 전했다.한편 곽선희는 채널A 예능 '강철부대W'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 동성 아내와의 일상을 SNS를 통해 공유하며 대중과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr