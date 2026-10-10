사진=이현이 유튜브

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모델 이현이가 이상형이었다는 후배의 고백에 너스레를 떨며 웃음을 안겼다.10일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '퇴근 후에 소개팅이 있다면? 모델 6인이 말아주는 F/W 소개팅 필승룩(송해나 김진경 정혁 조민호 이세한)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이현이는 송해나, 김진경, 정혁, 조민호, 이세한과 함께 가을·겨울 소개팅 패션을 선보였다. 이현이는 후배들을 소개하며 "유튜브를 시작한 뒤 이렇게 대규모 프로젝트는 처음이다. 한달음에 달려와 준 후배들에게 감사하다"며 "대세 중의 대세만 모셨다"고 말했다. 송해나가 "대세가 맞느냐"고 되묻자 이현이는 "시간 맞추는 게 얼마나 힘들었는지 아느냐"고 항변했다.정혁은 "대세가 되고 싶은 분들 아니냐"며 "'대세'라는 말은 정말 오랜만에 듣는다"고 거들었다. 김진경이 이현이를 향해 "늙크크"라고 놀리자 이현이는 "요즘은 뭐라고 하느냐"고 물었다. 후배들도 선뜻 답을 내놓지 못했고, 이현이는 "콧방귀 좀 뀐다는 분"이라고 덧붙여 다시 한번 웃음을 안겼다.소개팅룩을 선보인 뒤 조민호는 촬영 소감을 전하며 이현이를 향한 팬심을 드러냈다. 그는 "오랜만에 광화문을 벗어나니 좋다"며 "누나랑 오랜만에 커플로 촬영했다. 예전부터 항상 이상형이라고 인터뷰에서 말씀드렸다"고 말했다.뜻밖의 고백에 현장 분위기가 술렁이자 이현이는 "그랬어?"라고 되물었다. 이어 "내가 너무 빨리 결혼했어"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 후배의 오랜 팬심에 기분 좋은 반응을 보이면서도 특유의 솔직한 농담으로 분위기를 풀었다.송해나와 정혁, 김진경과 이세한, 이현이와 조민호가 각각 팀을 이뤄 의상을 소개했고, 투표 결과 김진경과 이세한이 우승을 차지했다.한편 이현이는 최근 촬영을 앞두고 3kg을 감량했다고 밝혔다. 그는 "진짜 배가 너무 고파서 미쳐버리겠다"고 털어놓으며 다이어트 중인 근황을 전한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr