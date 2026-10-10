이미지 크게보기 사진 = KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'

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'살림하는 남자들 시즌2' 배우 정보석(66)이 화장품 회사 대표가 됐다며 회사와 직원을 소개했다.10일 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에 정보석의 일상이 그려졌다.정보석이 출근한 곳은 성북동 집 1층이었다. 그는 "평소 화장품에 관심이 많아 직접 개발해 보면 좋을 것 같아서 화장품 브랜드를 론칭했다"며 사업에 뛰어든 이유를 댔다.회사 직원은 디자인 팀장 한 명이다. 홍보 방향도, 화장품 모델도 정보석과 팀장의 생각은 달랐다.점심은 정보석의 아내가 날랐다. 아내는 남편의 매니저 역할도 겸하고 있다. 점심을 받은 사람은 팀장이었다.팀장은 "입사 공고에 식사 제공이라고 적혀 있었다"고 운을 뗐다. 채용 공고 속 복지 항목도 '점심 식사 및 음료 다과 제공'이었다. 은지원은 "식사비가 나오는 줄 알았던 거 아닐까"라고 짚었다.밥을 먹는 사람은 팀장 혼자였다. 팀장은 "처음 왔을 때부터 혼자 먹었다. 대표님은 같이 안 드신다"며 사정을 들려줬다.은지원의 "일부러 같이 안 드시는 거냐"는 질문에 정보석은 "아니다. 나는 하루에 두 끼를 먹는다. 아침 겸 점심을 먹고 저녁에 잘 먹는다"고 해명했다.식사 자리에서도 일 이야기는 이어졌다. 정보석은 웃음 섞인 목소리로 "잘 들어봐라. 홍보에 활용해도 될 것 같다"며 팀장에게 말을 건넸다. 팀장은 "평소에도 식사할 때 업무적인 부분 질문을 많이 하셔서 그러려니 한다"고 익숙하다는 반응을 보였다.판교에서는 제품 개발 회의가 잡혀 있었다. 정보석은 회의 진행을 직접 맡았다.다음 행선지는 둘째 아들의 제빵소였다. 아내가 정보석을 데리러 왔고, 두 사람은 함께 매장으로 향했다. 아버지가 매장 곳곳을 살피자 아들은 "아버지가 (매장에) 오시면 루틴이 있으시다. 매장을 구석구석 살피면서 트집 잡을 거 있나 보신다"며 볼멘소리를 냈다.방송에서는 정보석이 지내는 성북동 3층 집도 소개됐다. 멀리 롯데월드타워가 시야에 걸리는 전망에, 침실과 연결된 테라스까지 갖췄다. 정보석은 "요즘 같은 때는 테이블을 놓고 식사하기도 한다"며 테라스 활용법을 귀띔했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr