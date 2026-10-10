사진 = 33기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영숙이 몸매가 돋보이는 운동복 차림으로 색다른 근황을 공개했다.33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "역변 유지 비법"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영숙은 운동기구가 놓인 공간에서 거울을 향해 휴대전화를 들고 사진을 찍고 있다. 검은색 반소매 상의는 등 부분이 깊게 파인 디자인으로, 매끈한 등 라인과 잘록한 허리가 돋보인다. 머리를 낮게 묶어 단정하게 정리한 영숙은 한 손을 허리에 올린 채 몸을 살짝 틀어 포즈를 취하고 있다.몸에 밀착되는 검은색 운동복으로 군더더기 없는 실루엣을 드러낸 영숙은 뒷모습만으로도 시선을 사로잡는다. 특히 거울을 바라보며 자연스럽게 취한 자세와 깔끔하게 정돈된 헤어스타일이 어우러져 차분하면서도 건강미 넘치는 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "WOW", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "오너무아름다워", "언니 날 가져요", "최고에요" 등의 댓글을 달았다.한편 33기 영숙은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연했다. 당시 영식의 최종 선택을 받았으나 상대에게 상처를 줄 수 있다는 고민 끝에 최종 선택을 하지 않았다.이후 진행된 종영 기념 라이브 방송에서는 여전히 모태솔로라고 밝히면서도 방송 출연을 계기로 연애에 더욱 적극적으로 나서겠다는 생각을 전했다. 특히 다른 기수 출연자 중 관심이 가는 사람이 있다며 기회가 된다면 용기를 내 연락해 보고 싶다는 뜻을 밝혀 관심을 모았다.33기 영숙은 '나는 솔로' 종영 이후 인스타그램을 통해 운동복 차림의 근황을 비롯한 일상을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr