'나는 솔로' 33기 영숙이 몸매가 돋보이는 운동복 차림으로 색다른 근황을 공개했다.
33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "역변 유지 비법"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 33기 영숙은 운동기구가 놓인 공간에서 거울을 향해 휴대전화를 들고 사진을 찍고 있다. 검은색 반소매 상의는 등 부분이 깊게 파인 디자인으로, 매끈한 등 라인과 잘록한 허리가 돋보인다. 머리를 낮게 묶어 단정하게 정리한 영숙은 한 손을 허리에 올린 채 몸을 살짝 틀어 포즈를 취하고 있다.
몸에 밀착되는 검은색 운동복으로 군더더기 없는 실루엣을 드러낸 영숙은 뒷모습만으로도 시선을 사로잡는다. 특히 거울을 바라보며 자연스럽게 취한 자세와 깔끔하게 정돈된 헤어스타일이 어우러져 차분하면서도 건강미 넘치는 분위기를 자아낸다.
이를 본 팬들은 "WOW", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "오너무아름다워", "언니 날 가져요", "최고에요" 등의 댓글을 달았다.
한편 33기 영숙은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연했다. 당시 영식의 최종 선택을 받았으나 상대에게 상처를 줄 수 있다는 고민 끝에 최종 선택을 하지 않았다.
이후 진행된 종영 기념 라이브 방송에서는 여전히 모태솔로라고 밝히면서도 방송 출연을 계기로 연애에 더욱 적극적으로 나서겠다는 생각을 전했다. 특히 다른 기수 출연자 중 관심이 가는 사람이 있다며 기회가 된다면 용기를 내 연락해 보고 싶다는 뜻을 밝혀 관심을 모았다.
33기 영숙은 '나는 솔로' 종영 이후 인스타그램을 통해 운동복 차림의 근황을 비롯한 일상을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "역변 유지 비법"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 33기 영숙은 운동기구가 놓인 공간에서 거울을 향해 휴대전화를 들고 사진을 찍고 있다. 검은색 반소매 상의는 등 부분이 깊게 파인 디자인으로, 매끈한 등 라인과 잘록한 허리가 돋보인다. 머리를 낮게 묶어 단정하게 정리한 영숙은 한 손을 허리에 올린 채 몸을 살짝 틀어 포즈를 취하고 있다.
몸에 밀착되는 검은색 운동복으로 군더더기 없는 실루엣을 드러낸 영숙은 뒷모습만으로도 시선을 사로잡는다. 특히 거울을 바라보며 자연스럽게 취한 자세와 깔끔하게 정돈된 헤어스타일이 어우러져 차분하면서도 건강미 넘치는 분위기를 자아낸다.
이를 본 팬들은 "WOW", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "오너무아름다워", "언니 날 가져요", "최고에요" 등의 댓글을 달았다.
한편 33기 영숙은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연했다. 당시 영식의 최종 선택을 받았으나 상대에게 상처를 줄 수 있다는 고민 끝에 최종 선택을 하지 않았다.
이후 진행된 종영 기념 라이브 방송에서는 여전히 모태솔로라고 밝히면서도 방송 출연을 계기로 연애에 더욱 적극적으로 나서겠다는 생각을 전했다. 특히 다른 기수 출연자 중 관심이 가는 사람이 있다며 기회가 된다면 용기를 내 연락해 보고 싶다는 뜻을 밝혀 관심을 모았다.
33기 영숙은 '나는 솔로' 종영 이후 인스타그램을 통해 운동복 차림의 근황을 비롯한 일상을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT