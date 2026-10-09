사진=텐아시아DB

사진=전혜빈 유튜브

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가수 겸 배우 전혜빈이 건강 이상을 계기로 삶을 돌아보게 됐다고 밝혔다.8일 전혜빈의 유튜브 채널에는 '우아함이 추구미지만 숨길 수 없는 전혜빈의 예능DNA (feat.요즘 애들은 모르는 전혜빈 과거)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전혜빈은 개인 채널을 개설한 이유를 밝히며 약 2년 전 겪었던 건강 이상을 언급했다. 그는 "한 2년 전인가? 이유 없이 아팠다. 출산하고 변화가 생기면서 오는 건가 싶었다"고 털어놨다.뚜렷한 이유를 알 수 없는 통증은 자신을 돌아보는 계기가 됐다고. 전혜빈은 "그러면서 '내가 내 삶의 반을 살았나 보다'라는 생각이 들었다"며 "삶을 한번 잘 점검해 보라는 시그널 같은 느낌이 들었다"고 말했다.그는 지난 시간을 돌이켜보며 자신에게 미안한 마음이 들었다고 고백했다. 전혜빈은 "내가 어떻게 살았는지 쭉 돌이켜보니 열심히 살았다. 나를 채찍질하고, 되게 나한테 미안한 거다"라고 이야기했다.어린 시절부터 품어온 소원도 공개했다. 그는 "'행복하게 해주세요'가 소원이었다. 그런데 '안 행복하게 살았나?'라고 생각하면서 주위를 둘러보니까 너무 행복한 거다"라며 현재의 일상에 대해 감사한 마음을 드러냈다.그 뒤로 삶을 대하는 방식이 달라졌다고 했다. 전혜빈은 "그때부터 그냥 만족하고 감사하고, 좋은 에너지를 줄 수 있는 말만 내뱉으려고 살았다"고 전했다. 순간으로 끝날 수 있는 행복을 잘 가꾸고, 사람들과 함께 나누고 싶다는 바람이 유튜브 개설로 이어졌다는 설명이다.전혜빈은 "이 순간이 찰나로 끝나는 게 아쉬웠다. 이걸 잘 가꾸고 노력해서 사람들과 나누면 정말 좋겠다고 생각했다"며 채널을 통해 소소한 일상과 솔직한 이야기를 보여주겠다고 했다. 콘텐츠 방향에 대해서는 "평양냉면처럼 슴슴하게 하고 싶다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.앞서 전혜빈은 채널 개설 소식과 함께 "오랫동안 고민해 온 채널을 드디어 시작한다"며 설렘을 드러낸 바 있다. 잘 먹고 잘 살고 싶은 마음, 소소한 웃음과 일상을 담겠다는 예고에 동료 배우들과 팬들의 응원도 이어졌다.한편 전혜빈은 2019년 2세 연상의 치과의사와 결혼했으며, 2022년 아들을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr