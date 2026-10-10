배우 김영란(70)이 우산을 고르는 남다른 기준을 전했다.
지난 7일 '찐 여배우들' 채널에는 "에르메스(?!) 카페, 발리풍 패브릭, 북유럽 디자인 소품 등등 명품 놀이터 여의도 63빌딩. AI 사주풀이도 재미 만점~"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에는 김영란이 배우 이경진, 안소영과 함께 여의도 63빌딩 곳곳을 돌며 쇼핑하는 모습이 담겼다. 식품 코너를 돌던 김영란의 관심사는 단연 체중이었다. 김영란은 "이거 먹으면 살찌는 거 아닐까요?", "아보카도는 살 안 찔까?"라고 연신 물었다. 그는 "조금 찌고 안 찌고 가면 딱 차이가 나더라"며 "너무 빼다가 좀 아파서 조금 중단하고 먹었다"고 했다.
쇼핑 도중 안소영은 양산을 고르며 디자인과 색깔을 꼼꼼히 따졌다. 그는 "좋아하는 양산인데 예쁘다. 나는 양산은 좋은 걸 쓰고 싶다"라고 말했고, 이를 보던 이경진이 "얼마냐"라고 가격을 물었다.
이에 안소영은 "9만 5천원"이라고 말했고, 이경진은 "폈다 줄였다 할 때 편해야 한다"라고 조언했다. 안소영이 계산하는 모습을 지켜본 김영란은 양산이나 우산에 크게 집착하지 않는 편이라고 했다. 김영란은 "우산은 아무거나도 된다"며 "아침에 비가 와서 우산을 들고 나갔다가 저녁에 비가 안 오면 누군가에게 그 우산을 준다"고 했다.
양산 이야기에 이경진은 어머니를 꺼냈다. 이경진은 "우리 엄마가 돌아가신 지 한 13년 됐다. 훨씬 이전에 명품 양산을 가지고 있었다"며 어머니가 양산과 부채, 그릇 등을 무척 아꼈다고 기억했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
지난 7일 '찐 여배우들' 채널에는 "에르메스(?!) 카페, 발리풍 패브릭, 북유럽 디자인 소품 등등 명품 놀이터 여의도 63빌딩. AI 사주풀이도 재미 만점~"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에는 김영란이 배우 이경진, 안소영과 함께 여의도 63빌딩 곳곳을 돌며 쇼핑하는 모습이 담겼다. 식품 코너를 돌던 김영란의 관심사는 단연 체중이었다. 김영란은 "이거 먹으면 살찌는 거 아닐까요?", "아보카도는 살 안 찔까?"라고 연신 물었다. 그는 "조금 찌고 안 찌고 가면 딱 차이가 나더라"며 "너무 빼다가 좀 아파서 조금 중단하고 먹었다"고 했다.
쇼핑 도중 안소영은 양산을 고르며 디자인과 색깔을 꼼꼼히 따졌다. 그는 "좋아하는 양산인데 예쁘다. 나는 양산은 좋은 걸 쓰고 싶다"라고 말했고, 이를 보던 이경진이 "얼마냐"라고 가격을 물었다.
이에 안소영은 "9만 5천원"이라고 말했고, 이경진은 "폈다 줄였다 할 때 편해야 한다"라고 조언했다. 안소영이 계산하는 모습을 지켜본 김영란은 양산이나 우산에 크게 집착하지 않는 편이라고 했다. 김영란은 "우산은 아무거나도 된다"며 "아침에 비가 와서 우산을 들고 나갔다가 저녁에 비가 안 오면 누군가에게 그 우산을 준다"고 했다.
양산 이야기에 이경진은 어머니를 꺼냈다. 이경진은 "우리 엄마가 돌아가신 지 한 13년 됐다. 훨씬 이전에 명품 양산을 가지고 있었다"며 어머니가 양산과 부채, 그릇 등을 무척 아꼈다고 기억했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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