가수 서인영이 과거 파격적인 의상으로 방송국에서 출연 정지를 당했던 사연을 밝혔다./사진=텐아시아DB

가수 서인영이 과거 파격적인 의상으로 방송국에서 출연 정지를 당했던 사연을 밝혔다./사진=티캐스트, E채널 방송 화면 캡처

가수 서인영이 과거 파격적인 의상으로 방송국에서 출연 정지를 당했던 사연을 밝혔다.지난 8일 방송된 티캐스트 E채널 예능프로그램 '서인영의 유행꼰대' 2회에서는 서인영과 미미미누가 과거 유행했던 패션과 최근 달라진 미의 기준에 관해 이야기를 나눴다.미미미누는 과거 치골을 노출한 파격적인 의상으로 화제를 모았던 서인영의 사진을 공개했다. 사진을 본 서인영은 "저 의상이 방송국 출연 정지를 받았다"며 당시를 회상했다. 미미미누는 "오늘의 주제와 상당히 밀접한 연관이 있다"며 "누나에게도 평생 숙제였고, 시청자분들도 한 번쯤은 신경 쓰셨을 것이다"라고 다이어트를 화두로 꺼냈다. 서인영은 "진짜 힘들었다. 다이어트란 평생 큰 숙제다"라며 공감했다.최근 워터밤 무대에 오른 경험도 언급했다. 서인영은 10년 만에 무대에 복귀했던 당시를 떠올리며 "독기 눈빛으로 나갔는데 관객분들이 '서인영'이라고 환호해 주셔서 무너졌다. 그 환호성에 무릎을 꿇고 눈물을 흘렸다"고 털어놨다.무대 의상을 본 아버지의 반응이 예상과 달랐다고 밝혔다. 서인영은 "'옷이 왜 이러니? 저질스럽게' 이렇게 말하실 줄 알았는데 '찢었다. 너!'라고 하셨다. 감사하다. 너무 좋다"고 전했다. 서인영은 아버지가 장로라고 설명하며 평소 예상했던 반응과 달리 무대를 응원해 준 데 대한 고마움을 표현했다.글로벌 스타들의 자기 관리에 관한 이야기도 이어졌다. 킴 카다시안이 최근 서울 강남의 피부과를 방문했다는 사실이 언급되자 서인영은 과거 예능프로그램 '서인영의 카이스트'를 통해 맺은 인연을 소개했다. 그는 "예전에 '서인영의 카이스트'를 촬영했을 때 친구가 있었는데, 지금 성형외과에서 근무하고 있다. 거기서 (킴 카다시안이) 플렉스를 하고 갔다더라"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr