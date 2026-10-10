사진 = KBS2 '불후의 명곡'

사진 = KBS2 '불후의 명곡'

KBS2 '불후의 명곡'에서 옥주현이 전설로 출연하는 박근태 작곡가의 애정과 관심에 감사와 부담감을 동시에 드러내 웃음을 안긴다.KBS2 '불후의 명곡'은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 10일 방송되는 775회는 '작곡가 박근태 편' 1부로 꾸며진다.1994년 룰라의 '백일째 만남'을 시작으로 젝스키스 '폼생폼사', 성시경 '우린 제법 잘 어울려요', 백지영 '사랑 안 해', 아이유 '하루 끝' 등 장르와 시대를 불문하고 전국민과 뮤지션들의 귀와 마음을 사로잡은 박근태 작곡가의 음악 세계를 재조명한다.이를 위해 트로트, 밴드, 발라드 등 다양한 장르의 실력파 가수들이 총출동해 박근태 작곡가를 향한 헌정 무대를 펼친다. 뮤지컬계의 디바 옥주현, 최강 보컬 듀오 KCM X DK, 명품 발라더 허각 X김예찬, 섬세한 보컬리스트 HYNN(박혜원), 파워풀한 미성의 소유자 김희재, 쥬얼리의 리더 박정아, 강렬한 에너지의 밴드 데이브레이크, 우정으로 뭉친 우디X보라, 퍼포먼스 장인 성리, 가창력과 댄스 실력을 겸비한 에반(EVAN)이 출격한다.3년여 만에 '불후'를 찾은 옥주현은 "이번 특집을 위해 박근태 작곡가의 섭외 전화를 직접 받았다"라고 밝힌다. 박정아 역시 육아 중에 직접 섭외 전화를 받았다고 덧붙이고 허각은 "나만 빼고 다 작곡가님한테 연락을 받은 것 같다"라며 서운함을 드러내 웃음을 안긴다. 이어 옥주현의 경연곡 선정을 비롯해 편곡까지 박근태 작곡가가 지휘했다는 비하인드 스토리가 공개되자 경연자들은 "이건 반칙 아니냐"라며 아우성을 쳐 토크대기실을 웃음바다로 만든다.이 가운데 박근태 작곡가와 함께 했던 옥주현, 박정아, KCM의 작업 비하인드가 이어져 흥미를 높인다. 박정아와 KCM은 "작업할 때 따뜻한 말을 들어본 적이 없다"라며 입 모아 말하는데 이에 HYNN(박혜원)이 화들짝 놀라 모두의 시선을 사로잡는다. HYNN(박혜원)은 "저는 첫 작업할 때부터 작곡가님이 밥도 사 주시고 예뻐해 주셨다"라고 고백, 박정아는 "우리 때는 작곡가님이랑 겸상도 못했다"라며 놀라워한다는 후문이다.한편 이날 옥주현은 이선희의 '그 중에 그대를 만나'를 선곡해 호소력 짙은 감동의 무대를 선사할 예정이다. 옥주현의 무대가 끝난 뒤 동료 가수들의 극찬이 쏟아졌다는 전언. 특히 김희재는 "디즈니 판타지에 나오는 공주님 같았다"라고 말했다고 해 본방송에 대한 기대감이 높아진다.'불후의 명곡-작곡가 박근태 편' 1부는 10일 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr