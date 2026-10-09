송민호가 자필 사과문을 공개했다. / 사진=텐아시아DB, SNS

송민호가 자필 사과문을 공개했다. / 사진=텐아시아DB

이하 송민호 자필 사과문 전문

그룹 위너의 멤버 송민호가 병역법 위반으로 유죄를 선고받은 가운데, 약 3년 7개월 만에 SNS 활동을 재개하고 사과문을 올렸다.송민호는 9일 자신의 SNS에 자필 사과문을 게재했다. 이는 2023년 3월 23일 이후 약 3년 7개월 만에 올린 게시물로, 병역 논란에 대한 사과와 반성의 뜻을 담았다.그는 "저로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드리게 되어 고개 숙여 사과드린다"며 "하루빨리 입장을 밝혀야 했으나 너무 늦어 버렸다. 오랜 시간 기다리게 해서 죄송하다"고 밝혔다. 그러면서 "무엇보다 병역의 의무를 성실히 다하고 계신 청년 분들을 비롯해 저를 누구보다 아껴주신 팬 여러분들께 실망을 안겨드려 너무 죄송하다"며 "하루하루 후회가 길었다"고 덧붙였다.송민호는 자신의 행동을 반성한다는 뜻도 밝혔다. 그는 "책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 미웠다"며 "어리석었던 과오들을 회피하지 않고 반성하겠다"고 말했다. 이어 그는 "남은 절차들과 의무를 성실히 수행하겠다. 이번 일을 잊지 않고 마음에 새기며 더욱 책임감 있는 자세로 살아가겠다"고 고개를 숙였다.앞서 서울서부지법 형사10단독 성준규 판사는 지난 1일 병역법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구 시설관리공단에서 사회복무요원으로 근무했다. 그는 복무 기간 중 정당한 사유 없이 102일간 출근하지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다.안녕하세요, 송민호입니다.저로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드리게 되어고개 숙여 사과 드립니다.하루빨리 입장을 밝혀야 했으나 너무 늦어 버렸습니다.오랜 시간 기다리게 해서 죄송합니다.무엇보다 병역의 의무를 성실히 다하고 계신청년 분들을 비롯해 저를 누구보다 아껴주신팬 여러분들께 실망을 안겨드려 너무 죄송합니다.하루하루 후회가 길었습니다.책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 미웠습니다.어리석었던 과오들을 회피하지 않고 반성하겠습니다.앞으로 남은 절차들과 의무를 성실히 수행하겠습니다.이번 일을 잊지 않고 마음에 새기며,더욱 책임감 있는 자세로 살아가겠습니다.다시 한번 진심으로 사과드립니다.송민호 드림정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr