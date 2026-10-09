가수 서인영이 과거 가요계 선배에게 비꼼을 당했던 경험을 털어놨다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 과거 가요계 선배에게 비꼼을 당했던 경험을 털어놨다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 과거 가요계 선배에게 비꼼을 당했던 경험을 털어놨다.지난 7일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 서인영은 백지영의 집을 방문했다. 백지영은 수제비를 먹고 싶어 했던 서인영을 위해 직접 음식을 준비했고, 두 사람은 식사를 나누며 과거 활동 당시의 일화를 떠올렸다.서인영은 "어떤 선배가 있었다. 어느 그룹의 한 명인데 내 뒤에서 '공주님~' 이랬다"며 자신을 비꼬았던 선배에 관해 이야기했다. 이를 들은 백지영은 "비꼬는 건 너무 나쁘다고 생각한다. 나처럼 대놓고 말하지"라고 반응했다. 서인영 역시 "그게 훨씬 낫다"며 공감했다.두 사람은 과거 대기실에서 벌어진 신경전도 언급했다. 백지영은 "얘가 세진이(린)를 만나러 왔다. 세진이랑 나랑 같은 대기실을 쓰고 있어서 얘가 들어왔다"며 당시 상황을 설명했다. 백지영은 서인영에게 "너무 시끄러운데?"라고 지적했던 일을 회상했다. 그러면서 "너를 타겟팅해서 '서인영 조용히 해'라고 한 게 잘못된 거다"라며 자신의 발언을 되짚었다.서인영은 당시 백지영의 태도가 불공평하게 느껴졌다고 고백했다. 그는 "왜 린 언니는 안 혼내냐. 난 그게 싫다. 왜 린 언니는 안 혼내냐"고 말한 뒤 "언니가 린 언니 아끼는 게 보여서 부럽더라"고 덧붙였다.백지영은 서인영을 오해했던 이유도 밝혔다. 그는 "속을 알고 보면 너무 여리고 착하고 수더분하지 않나. 얘하고 그때 제대로 된 대화를 해본 적이 없었다"며 서로를 충분히 알지 못했던 과거를 돌아봤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr