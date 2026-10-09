곽진언이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

올데이 프로젝트가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

가수 곽진언이 과거 여자친구와의 통화가 자작곡 '자랑'의 탄생 계기가 됐다고 밝혔다.9일 방송되는 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 곽진언을 비롯해 수학 강사 정승제, 가수 이진아, 그룹 올데이 프로젝트가 출연한다.이날 곽진언은 성시경과 함께하는 듀엣 코너 '두 사람'에 출연한다. 그는 2014년 Mnet '슈퍼스타K6' 결승전에서 선보인 자작곡 '자랑'의 비하인드를 공개한다.곽진언은 당시 합숙 생활을 하던 중 몰래 빌린 휴대전화로 전 여자친구와 통화했다고 털어놓는다. 이후 통화를 마치자마자 그 자리에서 곡을 완성했다고 설명한다. '자랑'은 곽진언이 '슈퍼스타K6'에서 우승할 당시 불렀던 곡이다.이를 들은 성시경은 "우리에게 찾아온 감정을 사용할 때가 있다"며 공감한다. 두 사람은 '내 마음에 비친 내 모습'을 함께 부르며 듀엣 무대도 선보인다.올데이 프로젝트는 성시경의 대표곡 '거리에서'에 얽힌 추억을 공개한다. 멤버 타잔은 "초등학생 때 '거리에서'를 부르면 다음 날 여자친구가 생겼다"고 말해 웃음을 자아낸다. 이어 성시경 앞에서 해당 곡을 직접 부른다.멤버들은 평소에는 가족처럼 지내지만 음악을 만들 때는 각자의 의견을 적극적으로 나눈다고 설명한다. 특히 남녀 멤버의 서로 다른 음색을 한 곡에 자연스럽게 담기 위해 많은 대화를 거친다고 밝힌다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr