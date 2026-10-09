사진제공=FNC

밴드 엔플라잉(N Flying)이 새 앨범 발매와 동시에 음반 차트 1위에 올랐다.9일 써클차트에 따르면 엔플라잉이 지난 8일 발매한 미니 9집 'Still'(스틸)은 일간 리테일 앨범 차트 정상을 차지했다. 한터차트 일간 음반 차트에서도 2위를 기록했다.'Still'은 시간이 지나도 변하지 않고 남아 있는 것들을 주제로 한 앨범이다. 타이틀곡 '잔불(Still)'을 비롯해 선공개곡 '아는 결말(Our Ending)', '고생했어(My Dearest)', '나를 사랑하지 않는 너에게(Wake Up)', '어쩌면 가장 서툰 내가 좋았어(The Way We Were)', '홍실(Hongsil)', '우주먼지(Fading Away)' 등 총 7곡이 수록됐다. 멤버 이승협은 전곡 작업에 참여했다.엔플라잉은 앨범 발매에 앞서 지난달 28일 서울 청계광장에서 스페셜 라이브를 개최했다. 이날 현장에는 약 3000명의 관객이 모였으며, 멤버들은 신곡 무대를 선보이고 앨범 제작에 관한 이야기를 나눴다.신보 발매 첫날 음반 차트 정상에 오른 엔플라잉은 본격적인 컴백 활동을 이어갈 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr