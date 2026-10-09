그룹 제로베이스원 출신 장하오가 눈에 띄게 달라진 비주얼을 선보였다./사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 제로베이스원 출신 장하오가 눈에 띄게 달라진 비주얼을 선보였다./사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 제로베이스원 출신 장하오가 눈에 띄게 달라진 비주얼을 선보였다. 지난 5월 앤더블로 재데뷔한 그는 멤버들 가운데 유일하게 샛노란 머리로 변신해 시선을 끌었다.그룹 앤더블(AND2BLE, 장하오·유승언·리키·김규빈·한유진)은 9일 공식 SNS를 통해 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'(시퀀스 투: 어트랙션)의 'Observe' 버전 단체 및 유닛 콘셉트 포토를 공개했다.멤버들은 모던한 의상과 절제된 표정으로 차분한 분위기를 연출했다. 특히 리더 장하오는 다른 멤버들과 달리 밝은 노란색 머리로 등장해 눈길을 끌었다. 강렬한 헤어 컬러가 대비를 이루면서 장하오의 스타일 변화가 더욱 두드러졌다.이번 'Observe' 버전은 상대를 향해 시선이 머물고 점차 관심을 갖게 되는 감정을 표현한 콘셉트다. 앤더블은 오는 12~13일 'Attraction', 15~16일 'Archive' 버전의 사진을 차례로 선보인다.미니 2집 'Sequence 02: Attraction'은 지난 5월 발매한 데뷔 앨범 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 원: 큐리어시티) 이후 약 5개월 만에 발표하는 신보다. 전작에서 다뤘던 '호기심'이 '관심'으로 발전하는 과정을 앨범에 담았다.장하오를 비롯해 리키, 김규빈, 한유진은 2023년 엠넷 오디션 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 결성된 제로베이스원 멤버로 활동했다. 이후 올해 3월 기존 소속사와의 계약을 연장하지 않고, 5월 YH엔터테인먼트가 선보인 앤더블로 재데뷔했다. 유승언 역시 그룹 이븐에서 활동한 뒤 앤더블에 합류했다. 다섯 멤버는 새로운 팀으로 활동을 시작하며 음악적 행보를 이어가고 있다.앤더블은 데뷔 앨범 'Sequence 01: Curiosity'로 초동 판매량 73만 장을 돌파했다. 역대 K팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 상위 4위에 이름을 올렸으며, 타이틀곡 'Curious'(큐리어스)로 음악방송 2관왕을 달성했다. 이후 아시아 4개 도시에서 쇼콘 '2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious'를 개최했다. 국내외 주요 시상식에서는 총 12개의 트로피를 받았다.앤더블은 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'을 발매한다. 같은 날 오후 8시에는 컴백 기념 팬 쇼케이스를 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr