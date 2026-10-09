박신혜가 위켄드 콘서트장을 찾았다. / 사진=텐아시아DB, SNS

배우 박신혜가 출산 16일 만에 콘서트를 관람하며 여가를 즐겼다.박신혜는 지난 8일 자신의 SNS에 "주말 오빠"라는 짧은 글과 함께 팝스타 위켄드(The Weeknd)의 내한 공연 영상을 게재했다.영상에는 위켄드가 무대에서 노래하는 모습이 담겼다. 박신혜는 "라이브로 듣다니"라며 공연을 직접 관람한 소감을 전했다. 공연 둘째 날에는 그룹 블랙핑크 제니가 특별 출연했다. 박신혜는 "제니라니"라는 글을 남기며 반가움을 표현했다.한편 박신혜는 지난달 22일 둘째 딸을 출산했다. 2022년 배우 최태준과 결혼한 그는 같은 해 첫째 아들을 얻었으며 둘째 딸까지 출산하면서 두 명의 자녀를 두게 됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr