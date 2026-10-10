방송인 유재석이 이끄는 '놀면 뭐하니?'가 3주간의 결방을 마치고 방송을 재개한다./사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 이끄는 '놀면 뭐하니?'가 3주간의 결방을 마치고 방송을 재개한다./사진제공=MBC

방송인 유재석이 이끄는 '놀면 뭐하니?'가 3주간의 결방을 마치고 방송을 재개한다. 새로운 프로젝트 '95 서울가요제'를 선보이는 가운데, 한층 높아진 음악적 기준을 예고했다.2026 아이치·나고야 아시안게임 중계로 3주간 결방한 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 오는 10일 방송을 재개한다. 이날 방송에서는 1990년부터 1995년까지의 대중음악을 다루는 '95 서울가요제' 프로젝트가 시작된다.앞서 지난해 방송된 '80s 서울가요제'는 1980년대 음악을 재조명하며 시청자들의 호응을 얻었다. 이후 다른 시대의 음악을 다루는 후속 프로젝트에 대한 요청이 이어졌고, 제작진은 1990년대 초반 가요계를 조명하는 새 가요제를 준비했다.사진에는 유재석과 하하, 허경환, 주우재가 첫 회의에 나선 모습이 담겼다. 네 사람은 1990년대 스타일의 헤어스타일로 변신해 당시 분위기를 재현했다. 전작에서 스타 PD로 설정됐던 유재석은 이번에도 가요제 기획을 이끈다.유재석은 "칼을 갈고 1995년만 기다렸다", "90년대는 가요계 르네상스 시대"라며 새 프로젝트에 대한 의욕을 내비친다. 실제로 1990년대에 20대를 보낸 그는 당시 음악에 대한 애정도 전한다.하하는 1980년대에서 1990년대로 배경이 바뀐 설정을 두고 "10년 동안 귀가 깐깐해졌다"고 말한다. 이에 네 사람이 어떤 가수와 무대를 발굴할지 관심이 쏠린다.한편 '놀면 뭐하니?'는 3주간의 결방에도 한국기업평판연구소가 발표한 10월 예능 프로그램 브랜드평판에서 1위를 기록하며 두 달 연속 정상을 차지했다. 그동안 '쩐의 전쟁', '쉼, 표 클럽', '놀뭐 일기' 등 다양한 프로젝트를 선보인 데 이어 이번에는 1990년대 음악을 중심으로 시청자들을 만난다.'놀면 뭐하니?'는 오는 10일 오후 6시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr