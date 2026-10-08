이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'

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'빅마마' 이혜정이 45세 딸의 임신 소식에 며느리 출산 때와는 사뭇 다른 속내를 털어놨다.7일 '빅마마 이혜정' 채널에는 "45살 딸이 임신했어요! #임신 #딸 #임밍아웃"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이혜정은 남편과 함께 결혼 3년 만에 임신한 딸을 위해 베이비샤워를 준비했다. 딸은 현재 임신 6개월이다.이혜정은 "어느 날 딸이 내 손을 잡더니 초음파 사진을 쥐여줘서 얼마나 울었는지 모른다"며 처음 소식을 들은 날을 떠올렸다.하지만 육아만큼은 단호했다. 딸은 "엄마가 아기는 못 봐주겠다고 선언했다"며 "'잠깐 맡길 수는 있는 것 아니냐'고 했더니 '그래, 맡겨. 내가 초콜릿이랑 과자, 사탕을 다 먹일 거야. 뚱뚱하게 만들어 놓을 거야'라고 했다"고 폭로했다.'빅마마'다운 엄포였다. 이혜정은 "자기 자식은 자기가 알아서 키워야지"라며 못을 박았다.그러나 단호함 뒤에는 딸을 향한 애틋함이 숨어 있었다. 이혜정은 "며느리가 애 낳을 때는 이렇게 마음이 긴장되지는 않았다"며 "걱정은 됐지만 마음이 애달프고 짜릿짜릿하지는 않았다"고 고백했다.이어 "딸이 임신 6개월이라 배가 제법 나왔는데 서 있는 모습만 봐도 허리가 아플 텐데 싶다"며 "내가 겪어본 일이라 그런지 정말 더 걱정된다. 딸이라 그런 것 같다"고 했다.엄마가 되는 딸을 보며 지난날도 돌아봤다. 이혜정은 "나는 키워놓고 보니까 마음만 앞섰지 경험이 많지 않았던 엄마가 돼서 너그럽지 못한 엄마였던 거 같다"고 털어놨다.결국 눈물이 터졌다. 그는 "엄마가 성격이 급해서 금방 화냈던 게 미안하다"며 "네 아이는 너의 좋은 인성과 끈기를 가진 아이일 테니까 아이를 너그럽게 기다려줄 수 있는 엄마가 됐으면 한다. 엄마는 너한테 그게 제일 미안하다"고 진심을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr