이미지 크게보기 사진 = JTBC 예능 프로그램 '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 하루 12시간 일하는며 아내의 빚을 갚는 남편에게 아내가 아내가 다른 집 남편 이야기를 꺼냈다.8일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '이혼숙려캠프'에는 결혼 2년 차 부부가 25기 '공평 부부'로 출연했다.영상 공개에 앞서 이동건은 아내의 첫인상을 전했다. 그는 "오늘 실제로 뵙고 놀랐다. 너무 인상이 좋으시다"면서도 "그런데 저는 무섭다. 언제 돌변할지 모른다"고 했다.먼저 부부의 술자리 문제가 다뤄졌다. 남편은 친구를 만나러 나갈 때마다 아내가 언짢아한다며 "아내는 소주 3~4병은 마신다"고 했다. 이어 아내에게 "내가 오랜만에 친구 만나니까 잘 만나고 와, 이래줄 수 없냐"고 물었고, 아내는 "내가 안 그러냐"고 답했다. 이 장면을 본 이동건은 "바로 저 눈빛이다"라고 했고, 박하선은 "어, 무서워"라고 반응했다.부부는 생후 5개월 된 아이를 키우고 있다. 아내는 집에서 아이를 돌보고, 남편은 배달 기사로 일한다.이날 남편은 오후 8시쯤 귀가했다. 평소보다 1시간 이른 시간이었다. 아내는 "끝난 거야? 왜 이렇게 빨리 끝나?"라고 물었다. 이어 "힘들어. 이제 자기가 애 봐"라고 말한 뒤 침대에 누웠다.남편은 이날 저녁 아내의 식사를 차리고, 설거지와 청소, 빨래까지 했다. 식사 도중에도 아내는 "먹지 말고 아이 좀 봐줘"라고 했다.남편은 인터뷰에서 "난 충분히 집안일에 기여한다고 생각하는데, 그것보다 더 원하는 것 같아서 다툼이 많은 편"이라고 했다. 남편에 따르면 아이 목욕 시간도 남편이 맡을 수 있도록 아침으로 옮겨졌다.영상을 본 서장훈과 이동건은 "목욕을 아침에 하기로 바꿨나? 너무 억지인데? 남편 시키려고 그러는 거 아니냐?"라고 했다.아내 측 조사관 박하선도 "저걸 공평하게 반반 육아하려면 일도 반반씩 해야 하는 거 아니냐?"라고 지적했다.서장훈은 "하루 12시간 오토바이 운전하면서 일하는데, 너무 힘들고 지치면 순간적으로 방심할 수도 있는데"라며 남편의 안전을 걱정했다. 이동건은 "얼마나 더 해야 아내가 원하는 반반이 될 수 있는 건지"라고 했다.아내는 남편에게 "더 잘하는 남자들도 많다"고 했다. 이어 "남들은 대기업 다니면서 계단 청소도 하고, 한 푼이라도 더 벌려고 하더라. 그 남편은 하이닉스 다니던데?"라고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr