어릴 때 안 다녀봤나?…23세 안유진 “미술관은 처음이라”

아이브 안유진이 생애 첫 미술관 방문을 인증했다.안유진은 7일 자신의 SNS에 "미술관은 처음이라"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 안유진은 미술관을 찾아 작품을 감상하며 여유로운 시간을 보내고 있다. 검은색 상의에 짙은 초록색 하의를 매치한 차분한 스타일링으로 미술관 특유의 분위기와 자연스럽게 어우러졌다. 긴 머리를 늘어뜨린 채 작품 앞에서 포즈를 취하며 청순하면서도 성숙한 매력을 드러냈다.무엇보다 눈길을 끈 것은 안유진이 직접 밝힌 '첫 미술관'이라는 사실이다. 2003년생인 안유진은 올해 23세. 어린 시절 유치원이나 학교 현장학습 등을 통해 미술관을 한 번쯤 방문했을 법하지만, 그의 표현대로라면 성인이 된 뒤 처음으로 미술관을 찾은 셈이다.어린 시절부터 연습생 생활을 거쳐 일찍 연예계 활동을 시작한 만큼 또래와는 다른 학창 시절을 보냈던 안유진에게 이번 미술관 나들이가 더욱 특별한 경험으로 남았을 것으로 보인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr