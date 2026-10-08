모델 심하은과 그의 막내딸. / 사진=심하은 SNS

사진=심하은 SNS

전 축구 국가대표 선수 이천수와 모델 심하은의 막내딸이 연예계 데뷔에 한 발짝 가까이 다가갔다.지난 7일 심하은은 자신의 인스타그램에 "엄마 동행 없이 열일했던 우리 막내딸🩷"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 심하은의 막내딸이 공익 광고 촬영에 한창인 모습. 딸은 모친 심하은이 촬영장에 없음에도 씩씩하게 촬영에 집중해 눈길을 끌었다. 당시 심하은은 미국에 있었다.심하은의 막내딸은 연예계 데뷔를 꿈꾸고 있는 것으로 알려졌다. 심하은은 지난해 1월 막내딸에 대해 "우리집 아이돌"이라며 많은 끼를 가지고 있음을 알린 바 있다.또 지난 7월에는 모델 수주, 박제니, 차수민, 진정선 등이 소속된 모델 에이전시 에스팀을 방문하기도 했다. 딸의 나이는 올해 6살이다.한편 심하은은 이천수와 2012년 결혼해 슬하에 2013년 딸 주은 양, 2020년에 쌍둥이 태강 군과 주율 양을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr