가수 겸 배우 혜리가 웨딩드레스를 입은 사진을 공개했다. / 사진=SNS

가수 겸 배우 혜리가 웨딩드레스를 입은 사진을 공개했다. / 사진=SNS

가수 겸 배우 혜리가 웨딩드레스를 입은 사진을 공개했다. / 사진=SNS

가수 겸 배우 혜리가 웨딩드레스를 입은 사진을 공개했다.혜리는 지난 7일 자신의 SNS에 "세상 단 하나뿐인 혤! 혜루미, 칭다오에서 만나요!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 혜리는 어깨가 드러나는 오프숄더 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 드레스 전체에 은빛 비즈가 촘촘하게 장식돼 있으며, 머리에는 티아라를 착용했다. 풍성한 스커트까지 더해져 웨딩 화보를 연상시킨다.해당 사진은 오는 17일 중국 칭다오에서 열리는 팬미팅 'HYERI FANMEETING IN QINGDAO 대체할 수 없는 / Only One'을 위해 촬영한 것이다. 혜리는 현재 아시아 팬미팅 투어를 진행 중이며, 칭다오에서도 현지 팬들과 만날 예정이다.혜리는 2010년 그룹 걸스데이로 데뷔했다. 이후 드라마 '응답하라 1988'에서 성덕선 역을 맡아 배우로서 입지를 다졌다.최근에는 지난 8월 종영한 ENA 드라마 '그대에게 드림'에 출연했다. 디즈니+ 패션 서바이벌 예능 '스타일 워즈'의 MC로도 나설 예정이며, 영화 '열대야' 개봉도 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr