영화 '부활남: 더 레드'가 프라이머리와 죠지가 참여한 OST 'AGAIN and AGAIN'의 뮤직비디오를 공개했다. / 사진=롯데엔터테인먼트

영화 '부활남: 더 레드'가 프라이머리와 죠지가 참여한 OST 'AGAIN and AGAIN'의 뮤직비디오를 공개했다. / 사진=롯데엔터테인먼트

영화 '부활남: 더 레드'가 프라이머리와 죠지가 참여한 OST 'AGAIN and AGAIN'의 뮤직비디오를 공개했다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다.이번에 공개된 'AGAIN and AGAIN'은 영화 엔딩 크레딧에 삽입된 곡이다. 프라이머리가 음악 작업을 맡고 싱어송라이터 죠지가 참여했다. 죠지는 'Boat', '바라봐줘요' 등의 곡으로 알려져 있다.뮤직비디오에는 영화 속 주요 장면들이 담겼다. 죽어도 72시간 뒤 다시 살아나는 석환의 모습부터 그를 추격하는 블랙(신승호), 석환의 절친 영하(강기영), 동생 예린(김시아)의 모습이 차례로 등장한다.경쾌한 리듬이 특징인 'AGAIN and AGAIN'은 반복되는 죽음과 부활 속에서도 일상을 지키려는 석환의 이야기를 담은 장면들과 함께 흘러나온다.특히 석환과 블랙의 대결, 영하와의 추격전, 예린과의 남매 관계 등 영화의 주요 장면을 음악에 맞춰 다시 볼 수 있다.'부활남: 더 레드'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr