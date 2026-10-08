전현무가 일본 도쿠시마로 떠난다. / 사진=텐아시아DB

전현무, 이준, 김남길이 일본 도쿠시마로 떠난다. / 사진제공=MBN

방송인 전현무가 유창한 일본어 실력으로 김남길에게 과거 연애사를 의심받아 웃음을 안긴다.오는 11일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 4회에서는 전현무와 이준이 게스트 김남길과 함께 일본 도쿠시마로 여행을 떠난다.이날 세 사람은 바다 앞에 위치한 활어 전문 정식집을 방문한다. 전현무가 메뉴판을 보며 능숙한 일본어로 주문하자 이준은 "일본어를 많이 잘하네"라며 감탄한다. 이를 지켜보던 김남길은 "옛날에 여자친구랑 다닐 때 (이랬나)?"라고 농담을 건넨다.이후 세 사람은 나루토 해협에서 잡힌 도미회 정식을 비롯해 이세에비, 방어회 등 현지 음식을 맛본다.이동 중에는 김남길의 팬미팅 이야기도 나온다. 전현무가 "남길이가 팬미팅에서 노래를 21곡이나 불렀다던데?"라고 묻자 이준은 "엠블랙 콘서트에서도 그렇게는 안 불렀다"며 놀란다.김남길은 "조만간 준이도 (내 팬미팅) 와서 노래 불러야지~"라며 화제를 돌리려 하지만, 이준은 "러닝타임이 얼마나 됐길래?"라고 재차 질문한다. 이에 김남길은 "5시간 40분"이라고 답한다. 전현무는 "포털 사이트에 '김남길, 팬 납치 사건'이라고 검색하면 나와~"라고 농담을 덧붙여 웃음을 자아낸다.'디스이즈 현무로드'는 11일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr