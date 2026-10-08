최강희가 연기 연구 에피소드를 전했다. / 사진=MBC '라디오스타' 영상 캡처

최강희가 연기 연구 에피소드를 전했다. / 사진=MBC '라디오스타' 영상 캡처

배우 최강희가 '키스 과외'를 받은 사연을 털어놓았다.지난 7일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 출연한 '가만히 있으면 안돼~' 특집으로 꾸며졌다.최강희는 최근 연극 '클로저'에서 안나 역을 맡아, 성숙한 멜로 연기를 보여주기 위해 연구하고 있다고 밝혔다.최강희는 "서로 바람피우는 등 저한테 '클로저'의 연애 관계가 복잡하다. 일상적인 신인데 연출님이 되게 야한 신이라고 하더라. '밥 먹었어?'라는 대화도 끈적이는 대화라는 거다. 그러다 등장인물들이 갑자기 키스한다. 이런 세계관, 마음 상태, 정신 상태가 이해가 안 가는 거다"고 말했다. 최강희는 절친인 "송은이, 김숙한텐 물어볼 순 없잖나"라며 웃음을 자아냈다.최강희는 결국 가수 오지은에게 연기 고민을 털어놨다. 특히 키스를 하면서 상대 배우의 셔츠를 빼야 하는 신에 대해 물어봤다고. 그는 "드라마는 장면마다 따로 찍는데, 연극은 제 사지가 다 노출돼 있지 않나. 관객들도 보고 있다. 내 팔다리가 원망스러운 거다. 그래서 물어보면서 연구를 했다"고 말했다.MC 김구라는 오지은을 두고 "재야의 고수냐"고 물었다. 최강희는 "안나가 귀족인데, 오지은 씨가 대치동 출신에 고려대를 졸업해 학벌도 좋다. 그런데 모든 걸 버리고 인디로 갔다. 홍대 마녀로 활동하면서 홍대 인디의 문화를 눈으로 관찰한 분이다"고 답했다. 이어 "키스신에서 셔츠 올리는 건 도움을 많이 받았다"며 웃음을 자아냈다. 그러면서 "셔츠를 제가 제일 잘 올린다더라"고 자랑했다.최강희는 오지은의 조언을 전하기도 했다. 그는 "안나는 이혼하고 남자와 오랫동안 떨어져 있었기 때문에 낯선 남자와 키스할 때 등줄기를 만지게 될 것 같다고 하더라"고 말했다.최강희의 키스신 상대는 총 6명의 남자배우였다고. 상대 역할인 래리와 댄에 남자배우가 각각 3명씩 캐스팅됐기 때문이다. 최강희는 "래리 3명, 댄 3명. 저한테 남자 6명이 있는 거다"라고 말했다. 실제 키스 여부에 대해서는 "그걸 진짜로 다하면"이라며 쑥스러워하더니 "닿는 정도는 저도 진짜로 하고 있다"고 설명했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr