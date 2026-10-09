개그우먼 김준호가 포토월에서 환하게 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

'독박투어'가 중국 연길로 향한다. / 사진제공=채널S·E채널 '독박투어'

예비아빠 김준호가 백두산 천지를 보기 위해 '덕 쌓기' 프로젝트에 동참한다. 장동민이 "3대가 덕을 쌓아야 볼 수 있다"고 하자 김준호는 멤버들에게 매일 선행을 인증하자고 제안한다.오는 10일 오후 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 19회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 백두산 천지 투어를 위해 중국 연길로 향한다.앞서 멤버들은 철원역사문화공원에서 한반도 철도 노선을 살펴보던 중 백두산 여행에 대한 로망을 나타냈다. 당시 이들은 "이때는 기차로 백두산까지 갈 수 있었다는데, 우리는 죽기 전에 백두산을 볼 날이 있을까"라며 아쉬워했다.이에 김대희는 "중국을 통해 백두산 천지를 볼 수 있다"고 설명했다. 장동민은 "근데 백두산 천지는 3대가 덕을 쌓아야 볼 수 있다"며 변덕스러운 날씨를 걱정했다.홍인규는 "우리 백두산 가기 전까지 다들 착하게 살자"며 '덕 쌓기' 프로젝트를 제안했다. 김준호 역시 "좋다. 그러면 우리 채팅방에 하루에 하나씩 덕 쌓은 거 올려~"라고 호응해 웃음을 자아냈다.이후 멤버들은 연길 국제공항에 도착해 본격적인 백두산 여행을 시작한다. 첫 목적지는 연길의 대표 번화가인 '왕홍창 거리'다.택시로 이동하던 장동민은 "내가 살면서 백두산을 다 가보네"라며 기대감을 표했다. 김준호는 한국어로 쓰인 상점 간판들을 바라보며 "북한과 비슷한 느낌도 든다"고 말했다.왕홍창 거리에 도착한 멤버들은 길게 늘어선 줄을 발견했다. 사람들이 기다리고 있던 음식은 연길의 인기 간식인 '매건채과자'로, 중국식 전통 화덕 전병이다.멤버들은 간식을 맛보기에 앞서 비용을 부담할 사람을 정하기 위한 독박 게임에 돌입한다. 긴 대기 줄을 감수하고 혼자 간식을 사야 할 첫 독박자가 누가 될지 관심이 쏠린다.'끝까지 간다! 독박투어' 19회는 오는 10일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr