'필라테스 원장' 21기 옥순, 드디어 연애 시작…♥남친과 맥주 데이트

'나는 솔로' 21기 옥순이 연인과 데이트를 즐겼다.21기 옥순은 최근 자신의 SNS를 통해 일상을 공개하며 연애 중인 근황을 전했다.공개된 사진에는 옥순이 연인과 마주 앉아 맥주잔을 기울이는 모습이 담겼다. 두 사람이 각자의 잔을 들고 건배하는 순간을 사진으로 남긴 가운데, 옥순은 입맞춤을 연상시키는 이모티콘까지 더해 달달한 분위기를 자아냈다.특히 대구에 거주하고 있는 옥순이 부산까지 이동해 데이트를 즐긴 모습도 눈길을 끈다. 앞서 옥순은 '나는 SOLO' 출연 당시 대구에서 필라테스 센터를 운영하고 있어 장거리 연애에 현실적인 고민을 드러낸 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr