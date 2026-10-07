개그맨 김영철이 12년 전 마지막 연애를 했다고 고백했다. / 사진=텐아시아DB

개그맨 김영철이 연애와 결혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. / 사진=유튜트 채널 '롤링썬더' 영상 캡처

개그맨 김영철이 마지막 연애가 12년 전이었다고 밝히며 당시 결별 이유까지 털어놨다.6일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 콘텐츠 '신여성'에는 김영철이 게스트로 출연해 조혜련, 이경실, 이선민과 이야기를 나누는 모습이 공개됐다. 김영철은 연애 경험을 묻는 질문에 솔직하게 답했다.조혜련이 "너는 여자를 사귄 적 있냐"고 묻자 김영철은 과거 연애 경험이 있다고 밝혔다. 이에 이경실과 조혜련은 "진짜 있었어?", "본 적이 없다"며 놀라워했다.김영철은 마지막 연애가 12년 전이라고 전했다. 그는 "그때 41살이었다. 9개월 정도 만났다. 비연예인이고 예뻤다"고 회상했다. 이를 들은 이경실은 "얘는 예쁘고 어느 정도 학력도 있고 그런 사람만 좋아하더라"고 말했다.결별 이유도 밝혔다. 김영철은 "연애 사실이 기사화됐었다. 상대방이 너무 부담스러워하더라"며 "1월 1일에 톱스타 열애설이 터지고 나는 1월 2일에 터졌다. 그런데 나는 그때 스타 반열도 아니었다"고 설명했다.이경실이 "그때 네가 놔줬냐. 안 붙잡았느냐"고 묻자 김영철은 "나는 나대로 상처를 받았다"고 답했다. 이어 "(상대방을) 달래줬는데 이미 마음이 떠난 상태였다"며 당시 상황을 떠올렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr