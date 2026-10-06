배우 민도희가 향후 근황을 전하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '미니도희' 캡처
배우 민도희가 향후 근황을 전하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '미니도희' 캡처
배우 민도희가 잠시 캐나다로 떠난다.

지난달 30일 민도희의 유튜브 채널 '미니도희'에는 '핫플에 던져진 대문자 I의 하루'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상 속에서 민도희는 서순라길을 걸었다. 이후 제작진과 민도희는 한 식당에 도착했다. 제작진은 민도희에게 근황을 물었다. 이에 민도희는 "몇 주 후에 캐나다에 가게 됐다"고 밝혔다.

민도희는 캐나다행에 대해 "어릴 때부터 늘 어학연수를 꿈꿔왔었는데, 정말 좋은 기회가 왔다"고 설명했다. 그러면서도 그는 "막상 출국 날짜가 다가오니까 무섭고 떨린다"며 "영어를 정말 못한다. 영어 어플을 사용했었는데, 2주간 이용하다가 한 번 놓치니까 (안 하게 됐다"고 덧붙였다.

앞서 민도희는 지난해 9월 모친과 첫 일본 여행을 인증했다가 공항 의자에 신발을 올리고 있는 사진으로 '민폐 논란'에 휩싸였다. "기본 예절은 지켜야죠", "왜 굳이 신발을 신고 의자에... 민폐녀네", "함께 여행 간 엄마는 아무 말씀 없으신가 봐요" 등의 비판을 받은 그는 다음날 "저의 부주의한 행동으로 많은 분께 불편함을 끼쳐 죄송하다"며 "앞으로는 사소한 행동 하나에도 더 주의를 기울이겠다"고 사과한 뒤 해당 게시물을 삭제했다.

한편 1994년생으로 올해 33세인 민도희는 2013년 tvN 금토드라마 '응답하라 1994'에서 전남 여수 출신 하숙생 '조윤진' 역을 맡았다. 이 역할로 민도희는 찰진 사투리를 완벽히 소화해 인지도가 높아졌지만, 길어진 공백기로 카페에서 아르바이트하며 지낸 사실이 알려졌다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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