사진=텐아시아DB

사진=넉살 유튜브

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개그맨 문세윤이 신인 시절 예능 프로그램에서 받은 부담감과 상처를 솔직하게 털어놨다.5일 유튜브 채널 '이넉살'에는 '슬기로운 미디어 생활(w. 문세윤)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 문세윤은 넉살과 예능 방송의 흐름과 출연자들이 지켜야 할 태도에 대해 이야기를 나눴다. 그는 코미디 무대에서 활동하다 예능에 진출했던 시절을 떠올리며 "진지하게 말하는 건데 난 예능을 관두려고 했다. 너무 상처를 받았다"고 고백했다.문세윤은 "코미디만 하다가 예능을 나갔는데 신인이니 말을 못 하겠더라"며 당시의 어려움을 설명했다. 어렵게 얻은 기회였던 만큼 더 위축될 수밖에 없었다고 했다. 그는 "이 기회를 놓치면 못 나간다고 생각했다. 마음이 약하면 병이 든다"고 담담하게 말했다.빠른 성공에 대한 생각도 밝혔다. 문세윤은 "빨리 클수록 빨리 진다. 갑자기 유튜브로 큰 애들"이라며 넉살을 가리켜 웃음을 자아냈다. 그러면서 "계단식으로 올라온 게 가장 좋다"고 강조했다.넉살이 긴장을 푸는 방법을 묻자 문세윤은 자신의 경험을 바탕으로 조언을 건넸다. 그는 "긴장이 되면 긴장을 보여줘야 한다. 나는 긴장한 티를 내지 않으려다가 망했다"고 말했다. 숨기려 할수록 오히려 더 어색해지고 힘들었다는 의미였다.특히 여러 출연자가 한자리에 모이는 이른바 '떼샷 예능'이 가장 큰 부담이었다고 했다. 문세윤은 "'강심장', '스타 골든벨' 등이 내게 가장 상처를 줬다"고 밝혔다. 과거 '강심장'에 출연했을 당시 투애니원이 함께했다며 "안 쫄았다고 생각하면서 앉아 있었는데 땀 범벅이 되더라"고 회상했다.그는 주변에서 괜찮냐고 물어볼수록 더 긴장됐다고 토로했다. 넉살은 "'강심장' 끝나고 안 불러줘서 쉬었나"라고 장난스럽게 물었고, 문세윤은 "맞다. 군대 갔다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.문세윤은 스타가 되는 일은 스스로의 의지만으로 결정할 수 없다고도 짚었다. 그는 "내가 오늘 조회수 씹어 먹고 스타가 되겠다고 하면 절대 안 된다"며 "스타는 사람들이 만들어준다. 내가 원해서 되지 않는다"고 진심 어린 조언을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr