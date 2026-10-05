사진=유튜브 '짠한형'

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코미디언 성현주가 먼저 떠나보낸 아들을 향한 그리움과 KBS 22기 동기들을 향한 깊은 고마움을 전했다.5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '전설의 22기 MT 2탄 [짠한형 EP.165] 개그맨 MT의 실체'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 성현주는 KBS 22기 공채 개그맨 동기들과 함께한 자리에서 첫째 아들에 관한 기록을 담은 에세이 '너의 안부'를 언급했다. 그는 "아들이 1000일 정도를 의식 없이 살았다"며 "아이를 보살피면서 만난 사람들과 힘이 돼준 사람들, 날 살게 해준 사람들에 대한 책"이라고 소개했다.성현주는 2014년 첫째 아들 서후 군을 출산했다. 그는 "아이가 5살에 사고가 나서 8살에 보내줬다. 1000일 동안 중환자실에 있었고, 제가 보살폈다"고 힘겹게 털어놨다. 의식을 되찾지 못한 아들의 곁을 긴 시간 지켰던 그는 당시의 일을 가까운 동기들에게도 쉽게 꺼내지 못했다고 고백했다.성현주는 "동기들한테도 한 번도 하지 못한 이야기"라며 "그 시간을 겪을 때 이 얘기를 노출하고 싶지 않아서 꽁꽁 숨겼다. 정말 친한 개그우먼들에게만 알렸다"고 말했다. 신동엽은 현재 둘째 딸을 키우고 있는 성현주에게 "첫째가 보내준 동생이라고 생각한다"며 조심스럽게 위로를 건넸다.가장 선명하게 남은 기억은 아들을 떠나보낸 날 동기들이 보여준 마음이었다. 성현주는 "아들이 크리스마스날 떠났다. 예상을 하고 있었기 때문에 모든 약물을 끊고 떠나는 걸 기다렸다"고 밝혔다. 병실에서 영안실로 향한 뒤 아들의 눈을 직접 감겨줬다며 "뒤를 돌아봤는데 동기들이 검정색 긴 패딩을 입고 서 있더라"고 회상했다.장례 기간에도 동료들은 말없이 곁을 지켰다. 성현주는 "발인한 날 새벽 6시 반쯤이었다. 코로나 때라 다 마스크를 쓰고 있었는데 동기들이 다 도착해서 차가 나가는데 고개를 숙이고 있었다"고 전했다. 그는 차 안에서 창밖을 바라보며 "평생 갚으면서 살아야겠다고 생각했다"고 말해 먹먹함을 안겼다.성현주는 "내가 개그우먼이 돼 부와 명예를 누리지는 못했지만 좋은 동기들을 얻은 것만으로도 코미디언이 되길 잘했구나 생각한다"고 감사 인사를 전했다. 돌잔치나 경사에 자신을 초대하지 않는 동기들을 향해서는 "아이 생각날까 봐 그런 것 같은데, 편하게 불러주고 편하게 대해줬으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.한편 성현주는 2007년 KBS 22기 공채 개그우먼으로 데뷔, 2011년 결혼했다. 첫째 아들을 2020년 떠나보낸 뒤 지난해 둘째 딸 지후 양을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr