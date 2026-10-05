사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 33기 출연자 영식과 영자가 솔로나라 생활을 마감하며 서로를 향한 진실한 소회와 고마움, 깊은 존경을 나누는 대화를 통해 훈훈하게 일정을 마무리했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 33기_영식.. 그가 솔로나라를 정리하는 방법'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영식은 밖에서는 하지 못했던 도전을 하며 매일 최선을 다했다고 고백했다. 첫인상 선택부터 줄곧 영자를 1순위 이상형으로 생각했던 영식은 본인의 적극적인 마음 표현을 부담스러워하거나 거리를 두지 않고 따뜻하게 받아준 영자에게 깊은 감사를 표했다.영식은 "할 만한 가치가 있는 일이라면 제대로 해보자는 신조로 후회 없이 임했다"며 "제 표현이 영자님에게 무거운 숙제였을지도 모르지만 서로를 존중하며 보낸 시간에 만족스럽다"고 밝혔다.그러자 영자는 "영식의 용기 있는 태도와 생각의 깊이에 깊은 감명을 받았다"고 화답했다. 영자는 "진심으로 최선을 다하는 영식님 모습을 보며 저 또한 많은 것을 배웠다"며 "나이 차이가 얼마 나지 않음에도 불구하고 마치 큰 어른을 만난 것 같은 깊이를 느꼈다"고 고백했다.아울러 영자는 "과분한 마음 표현에 처음에는 스스로의 결심이 부족해 고민하기도 했지만 영식의 배려 덕분에 솔로나라에서의 시간을 후회 없이 즐길 수 있었다"고 덧붙였다.자신의 직진을 흔쾌히 수용하고 상호 간의 진실된 소통을 이어준 영자의 배려에 영식이 거듭 고마움을 전한 가운데 두 사람은 솔로나라를 나가서도 연락을 주고받으며 좋은 인연을 이어가기로 약속하고 33기 마지막 대화를 성공적으로 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr